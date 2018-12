Anticipazioni americane Beautiful: Katie e Donna scoprono chi ha sparato a Bill

Anticipazioni Beautiful puntate americane: chi ha sparato a Bill Spencer? Anche Katie e Donna Logan scoprono la verità

Dopo Brooke e Ridge anche Katie e Donna Logan scoprono la verità a Beatufiul. Nelle ultime puntate americane le due sorelle hanno scoperto chi ha sparato a Bill Spencer. Quest’ultimo, una volta ripreso conoscenza, non ha voluto denunciare la persona che gli ha causato dolore. Di chi si tratta? Di Taylor. Sì, proprio la madre di Steffy e Thomas, tornata in città per vendicarsi della figlia. Bill, su richiesta di Steffy, non denuncia la psicologa e la verità viene taciuta per diversi mesi. Quando però Taylor torna in città per stare vicino a Kelly, la figlia di Steffy e Liam, tutto cambia.

Taylor torna a Beautiful: è un pericolo per i Forrester e gli Spencer?

Liam rivela la verità sul padre a Hope Logan, diventata nel frattempo sua moglie. Hope, che viene minacciata da Taylor, si confida a sua volta con Brooke. La Logan è turbata da quanto accaduto e ritiene Taylor un pericolo per la sua famiglia ma pure per la piccola Kelly. Brooke intima Taylor di andare via da Los Angeles e subito dopo informa dei fatti il marito Ridge e le sorelle Katie e Donna. Tutti vogliono allontanare Taylor – che nel frattempo si è pure riavvicinata all’alcol – ma Steffy difende la madre.

Steffy Forrester difende la madre Taylor dalla famiglia di Brooke e Hope

Steffy, rimasta sola dopo il matrimonio di Hope e Liam, vuole accanto la madre Taylor. La giovane rassicura tutti a Beautiful: la dottoressa non è più un pericolo per nessuno. A detta di Steffy, Taylor ha commesso solo un errore che non si ripeterà più. Sarà davvero così?