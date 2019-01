Anticipazione Una Vita: Ursula commette un omicidio, Carmen pentita

Una Vita anticipazioni: Blanca cerca Olga, Ursula commette un omicidio

Nelle prossime puntate di Una Vita, Blanca inizia a pensare che Olga sia ancora viva. La giovane si fa aiutare sia da Samuel che da Diego, proprio per mettersi sulle tracce della sorella. Stando alle ultime anticipazioni, Ursula arriva a commettere un omicidio per tenere nascosta la sua seconda figlia. L’ex governante è convinta che Olga sia morta a 16 anni, ma ecco che incontra Merino, il quale è sicuro di aver incontrato la giovane. A questo punto, per non fare uscire fuori la notizia, la Dicenta decide di commettere un nuovo omicidio. Con la stessa crudeltà che mostrava Cayetana, Ursula uccide Merino, al fine di raggiungere il suo scopo. In realtà, neppure lei stessa sa esattamente se Olga sia viva oppure no. Samuel inizia a credere che la ragazza non sia altro che un’invenzione di Ursula, ma decide comunque di aiutare Blanca a trovarla. Il giovane Alday sembra ormai certo del fatto che la suocera voglia a tutti i costi intimorire la moglie, utilizzando la figura di Olga.

Anticipazione Una Vita: Ursula uccide Merino con l’aiuto di Carmen

Da tempo Ursula viene perseguitata da un personaggio misterioso. Fabiana inizia addirittura a convincersi del fatto che Cayetana sia ancora viva e sia tornata ad Acacias per vendicarsi. In realtà, si tratta di Olga, la quale non è morta a 16 anni ma è pronta a tutto pur di vendicarsi con la madre. Blanca, intanto, racconta la storia della sorella anche a Diego e partono insieme per cercare la verità da Merino. Non appena arrivano sul posto, trovano l’uomo senza vita. Subito dopo, Carmen rientra ad Acacias con le mani sporche di sangue. La cameriera è costretta a eseguire tutti gli ordini di Ursula, che questa volta le chiede di occultare il cadavere.

Anticipazioni Una Vita: Carmen e i sensi di colpa per aver aiutato Ursula

Carmen inizia ad avere dei forti sensi di colpa. Dopo aver occultato il cadavere di Merino, la cameriera non può non sentirsi pentita di quanto ha appena fatto. Nel frattempo, Ursula cerca di capire se Olga sia tornata nella sua vita per vendicarsi. Ebbene la sorella di Blanca arriva ad Acacias nel corso delle prossime puntate!