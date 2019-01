Anticipazione Una Vita: Ursula pugnalata per le strade di Acacias

Una Vita anticipazioni: un inaspettato attentato a Ursula per le vie di Acacias

Nel corso delle prossime puntate di Una Vita, accade un colpo di scena inaspettato che riguarda proprio Ursula. Quest’ultima ha preso il posto di Cayetana ad Acacias 38 e, sebbene sembri andarle tutto per il verso giusto, qualcosa riesce a turbarla. Qualcuno arriva nel ricco quartiere per spaventarla. Ma di chi si tratta? Inizialmente, come vi abbiamo già anticipato, Ursula crede che Cayetana non sia morta nell’incendio e abbia fatto ritorno ad Acacias per vendicarsi. Ed ecco che ben presto riesce a comprendere che dietro tutto c’è, invece, Olga, sua figlia. Ursula racconta a Blanca che aveva una sorella, che ha purtroppo perso la vita. La figlia della Dicenta, però, decide di indagare e scopre che in realtà Olga potrebbe essere viva, grazie all’aiuto di Samuel e Diego. Ebbene la prima che si trova di fronte alla ragazza è proprio Ursula. Inaspettatamente la dark lady deve vedersela propria con la sua stessa figlia, in cerca di vendetta.

Olga è ancora viva ed è tornata nella vita di Ursula per vendicarsi. La ragazza è stata adottata, quando ancora era molto piccola, da un’altra famiglia, poiché l’ex governante non poteva prendersi cura di lei. Infatti, vedremo nelle prossime puntate la Dicenta confessare il motivo per cui è stata costretta ad abbandonare le sue due figlie. Ursula racconta che non aveva abbastanza denaro per dare loro da mangiare. Ora, però, sembra proprio che Olga sia abbastanza furiosa con la madre per questa scelta. Mentre la Dicenta si trova da sola a passeggiare per le vie di Acacias, ecco che rivede sua figlia a distanza di moltissimi anni.

Olga pugnala Ursula per le vie di Acacias, colpendola sull’addome. La Dicenta, però, non subisce alcun danno agli organi vitali, tanto che riesce a sopravvivere a questo inaspettato attentato. I medici le consigliano qualche giorno di riposo dopo quanto accaduto. Ursula, intanto, decide di non denunciare Olga e le permette di restare in casa sua. La Dicenta deve continuare a tenere gli occhi ben aperti, poiché Olga è pronta a tutto pur di vendicarsi.