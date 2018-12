Una Vita anticipazioni: Fabiana convinta che Cayetana sia tornata

Anticipazione Una Vita: Cayetana è tornata ad Acacias per vendicarsi di Ursula?

Nel corso delle prossime puntate di Una Vita, Fabiana inizia a credere che Cayetana sia tornata ad Acacias. La domestica pensa che la figlia non sia morta nell’incendio e che sia tornata per vendicarsi di Ursula. Infatti, la donna si è sempre mostrata sicura del fatto che ci fosse la Dicenta dietro la tragedia avvenuta nella casa De La Serna. Ma quando Fabiana inizia a sospettare che la vedova di German sia tornata nel ricco quartiere spagnolo? In giro per Acacias gira la voce che Cayetana sia tornata a casa, dopo la sua misteriosa scomparsa. Ricordiamo che il corpo della dark lady non è mai stato trovato, dunque la sua sparizione resta ancora un capitolo aperto. La gente inizia a parlare del suo presunto ritorno quando Ursula appare sconvolta e preoccupata per la sua vita. Nelle prossime puntate, il pubblico vedrà l’ex governante combattere contro una presenza misteriosa. Qualcuno tenta di metterle paura. Lei stessa inizia a credere che sia tornata davvero Cayetana.

Una Vita anticipazioni: Cayetana non è tornata, a creare problemi è la figlia di Ursula

Ma c’è davvero Cayetana dietro ciò che sta accadendo a Ursula? La Dicenta è molto preoccupata, poiché non riesce a scoprire l’identità di questa persona misteriosa. Intanto, Fabiana è convinta che dietro la preoccuparazione dell’ex governante ci sia proprio la figlia. Sarebbe una bella sorpresa per la domestica, che vorrebbe riabbracciare la sua Cayetana. Ed ecco che, andando avanti, scopriremo che ciò di cui sono convinte Fabiana e Ursula non corrisponde alla realtà. Non è Cayetana a prendersi gioco della Dicenta. Pare che il pubblico debba attendere al ritorno della Sotelo Ruz, che potrebbe anche essere davvero morta nell’incendio. Presto l’ex governante scopre che dietro tutto c’è, invece, sua figlia, Olga. Blanca scopre, dunque, che sua sorella è ancora viva. La nuova arrivata si prende gioco della madre e poi decide finalmente di mostrarsi a tutti.

Anticipazioni Una Vita: la seconda figlia di Ursula approda ad Acacias

Non è Cayetana il personaggio misterioso che vuole spaventare Ursula, ma sua figlia Olga. Quest’ultima sembra non avere buone intenzioni, soprattutto nei confronti della sorella Blanca. Presto la nuova arrivata genera nuovi problemi nella vita della ragazza, ma anche di Ursula, che deve ancora guardare indietro nel suo oscuro passato.