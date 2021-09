Anticipazione Una Vita, Ildefonso scompare: il tragico ritrovamento

Brutto momento per la povera Camino, che si ritrova costretta a denunciare la scomparsa di Ildefonso. Le anticipazioni di Una Vita segnalano che il marchesino fa perdere le sue tracce. Ma che cosa accade al marito di Camino? Nelle prossime puntate, la giovane Pasamar scopre il suo segreto: è impotente a causa di un attentato, avvenuto in guerra. Ed è proprio questo il motivo per cui, quando Felicia l’ha invogliato ad allargare la sua famiglia con Camino, come stanno facendo Cinta ed Emilio, è andato via infastidito.

Non solo, più volte la giovane Pasamar ha affermato di non aver visto in Ildefonso nessuna propensione ad avere un contatto fisico. Consapevole del fatto che le stia nascondendo qualcosa, Camino lo affronta una volta per tutte e riesce a scoprire il segreto. Di fronte a questa verità, la ragazza si dice pronta a dargli tutto il suo sostegno. Ma commette un errore: rivela ad Anabel tutto quanto. Nel frattempo, Marcos è intenzionato a sposare Felicia. Durante la festa di fidanzamento, proprio sua figlia genera il caos.

Vedendo Camino e Ildefonso fingere di essere felici, Anabel svela a tutti la verità. Ovviamente, questo momento causa giornate di forte tensione. Il marchesino si arrabbia molto con sua moglie e poi ha anche una discussione con suo nonno. Dopo ciò, scompare nel nulla. E mentre Felicia le consiglia di annullare il matrimonio, Camino appare abbastanza preoccupata.

Sente che potrebbe essere accaduto qualcosa di brutto a Ildefonso e, così, nelle prossime puntate di Una Vita deve necessariamente denunciarne la scomparsa. A confortarla ci pensa, ancora una volta, Cesareo. Il vigilante è l’ultima persona a vedere il marchesino e, pertanto, deve testimoniare. Cerca poi di rassicurare Camino, affermando che è questione di tempo e lo troveranno.

Ma Ildefonso è morto. Una nuova tragedia colpisce Acacias e la famiglia Pasamar. A dare la notizia a Camino è Armando. La polizia si reca al ristorante, dove informano Felicia di aver trovato il corpo di Ildefonso privo di vita nel fiume. Ovviamente, Camino vive un vero e proprio dramma. Non riesce a trattenere le lacrime dalla disperazione e nei giorni successivi appare davvero distrutta.

Camino resta vedova e dimostra di voler cambiare per sempre la sua vita. Sembra proprio che, questa volta, Felicia non ostacola la felicità di sua figlia, lasciandola libera di prendere le sue scelte. La ristoratrice continua ad avere al suo fianco Marcos, ormai pronto a convolare a nozze.