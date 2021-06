Anticipazione Una Vita, Cinta in Andalusia dimentica Emilio? Cosa accade

Nelle prossime puntate di Una Vita, Cinta decide di accettare la proposta del tour. Ciò accade quando il produttore cinematografico inizia a farle pressione. In queste ultime settimane, la giovane cantante ha messo da parte la sua passione per il canto, a causa dei problemi che ha dovuto affrontare la sua famiglia. Bellita ha rischiato di morire e, di fronte a Cinta e José Miguel, era apparsa ormai in fin di vita. Fortunatamente è riuscita a riprendersi, ma quando ha saputo quanto realmente accaduto ha avuto un’altra ricaduta.

Questa volta, la Del Campo è riuscita a superare i momenti difficili più in fretta e ha scelto di denunciare Margarita, sebbene inizialmente fosse contraria. Ora che i due coniugi Carchano sono ormai lontani dalle loro vite, in quanto finiti dietro le sbarre, Cinta può tornare a pensare al suo futuro da cantante. Quando il produttore musicale le fa pressione, non può non riflettere su ciò che deve fare: partire oppure restare ad Acacias. La sua famiglia sta bene, ma sente che qualcosa la trattiene nel ricco quartiere spagnolo.

Le anticipazioni di Una Vita segnalano che Emilio la rassicura: dovrebbe realizzare il suo sogno e dedicarsi alla musica. Detto ciò, le fa sapere che sarà sempre lì per lei. A questo punto, Cinta decide di accettare la proposta del tour. I telespettatori non devono temere, in quanto la giovane cantante non sta troppo tempo lontano da Acacias. Nonostante ciò, il saluto con Bellita e José Miguel è per lei molto difficile. Emilio appare molto provato dalla sua partenza ed entrambi ammettono che sentiranno la mancanza l’uno dell’altra.

Nel frattempo, Emilio si ritrova ad affrontare altri problemi, all’interno della sua famiglia. Proprio in questa fase della trama, Maite viene arrestata. La pittrice francese finisce in carcere e Camino è pronta a tutto pur di scoprire l’identità della persona che l’ha denunciata. E mentre aiuta sua sorella ad affrontare questa situazione, Emilio viene a sapere che Cinta ha chiamato per raccontare il successo delle sue esibizioni in Andalusia. Però, non ha sfruttato l’occasione per chiedere del suo fidanzato.

Questo, ovviamente, lascia un po’ l’amaro in bocca a Emilio, il quale inizia a pensare che la sua amata si sia già dimenticata di lui. In realtà, la giovane cantante non vede l’ora di convolare a nozze con il Pasamar! Infatti, non appena la ragazza torna ad Acacias, Emilio si tranquillizza. Nella famiglia Dominguez, al momento, regna il caos. José Miguel scopre che Julio, il forestiero che preoccupa Emilio, è in realtà suo figlio illegittimo.

L’aspirante attore, però, non sa come agire. Cinta, prima di partire viene a conoscenza di questa sconvolgente verità, l’unica che non sa nulla è Bellita. Infatti, José Miguel non riesce a confessarle chi è davvero Julio.