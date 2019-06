Anticipazione Una Vita, Blanca ritrova suo figlio? Samuel sorprende

By

Una Vita anticipazioni: Blanca e Diego ritroveranno Moises? Il gesto di Samuel

Blanca riesce a ritrovare suo figlio nelle prossime puntate di Una Vita? Ebbene le anticipazioni sono positive al riguardo, ma non mancano di certo i colpi di scena. Infatti, la giovane Dicenta deve prima affrontare un lungo e buio percorso alla ricerca del suo bambino. La figlia di Ursula è certa di aver partorito un maschietto, ma tutti sono ormai convinti che stia avendo un crollo psicologico. Blanca ha sempre negato che la bambina, trovata dalla contadina dopo il suo parto, sia sua figlia. La Dicenta è sicura dei suoi ricordi, nessuno però sembra crederle. Il primo a pensare che lei abbia bisogno di aiuto è proprio Diego. Ben presto, l’Alday si rende conto che la sua amata ha sempre detto la verità. I due amanti iniziano, pertanto, a cercare insieme il bambino. Le ricerche non ottengono i risultati sperati. Ad aiutarli ci pensa inaspettatamente Samuel, il quale scopre che Ursula sta per fuggire insieme al neonato. Ricordiamo che a rapire il piccolo è stata proprio l’ex governante con la complicità del genero.

Anticipazione Una Vita, Samuel confessa a Diego le intenzioni di Ursula

Dopo essersi ritrovato finalmente di fronte alla verità, Diego dimostra di essere disposto a tutto pur di scoprire dove si trova Moises. Nel frattempo, Ursula decide di fuggire da Acacias insieme al neonato. Carmen scopre le sue intenzioni e cerca di fermarla con la forza. La povera domestica viene accoltellata dalla Dicenta, che si mette velocemente in fuga. Samuel rientra a casa e trova la donna in gravissime condizioni. La cameriera riesce, però, a rivelare all’Alday il piano della dark lady. Pentito delle atrocità commesse, il figlio minore di Jaime decide di confessare a Diego quanto sta accadendo. A questo punto, assisteremo a un dolce momento tra i due fratelli. Diego chiede perdono a Samuel per averlo creduto il responsabile della morte del loro padre. Dopo ciò, insieme a Blanca, si mette subito sulle tracce di Ursula e di Moises.

Anticipazioni Una Vita, Diego e Blanca ritrovano finalmente il loro bambino

Diego e Blanca riescono a identificare il cocchiere della carrozza che sta portando Moises verso Valencia. I due innamorati riescono finalmente ad abbracciare il loro bambino e questo grazie all’intervento di Samuel. La Dicenta ovviamente appare furiosa quando scopre che la carrozza che avrebbe dovuto portare il bambino non arriverà mai al punto di destinazione. L’ex governante promette che si vendicherà della coppia.