Una Vita anticipazioni: Jaime scopre la verità, Samuel lo uccide

Anticipazioni Una Vita: Jaime scopre tutta la verità su Samuel

Nel corso delle prossime puntate di Una Vita, in onda su Canale 5 e Rete 4, Samuel commette un omicidio. Il giovane Alday, profondamente scosso per quanto sta accadendo tra sua moglie Blanca e suo fratello Diego, arriva a fare un gesto estremo. Il tutto accade quando Jaime, il padre, viene a conoscenza di alcune delle malefatte del figlio. In particolare, scopre che Samuel ha abusato di Blanca. Ma non solo, l’Alday senior arriva finalmente a scoprire la verità che riguarda la malattia di Diego. Il dottor Briz confessa, infatti, al gioielliere che suo figlio l’ha corrotto, attraverso il denaro, affinché facesse credere a Diego di essere malato di mercurialismo. A questo punto, Jaime si mostra completamente sconvolto e si rende finalmente conto della crudeltà di Samuel. In seguito, però, decide di non comunicare quanto scoperto a Blanca. Oltre ciò, l’Alday dice a Diego una bugia, ovvero che ha pensato di essere malato a causa di un errore del dottore. Dopo quanto accaduto, Jaime decide comunque di riprovare ad avere un rapporto stabile con Samuel.

Una Vita anticipazioni: Samuel si scontra con Jaime e lo uccide

Le anticipazioni svelano che Jaime e Samuel lasciano Acacias per qualche giorno, al fine di incontrare alcuni clienti. Al loro ritorno, tra loro sembra essere tornato il sereno, ma la situazione è pronta a degenerare. L’Alday senior rivela al figlio di essere a conoscenza degli abusi che ha dovuto subire Blanca e delle bugie raccontato a Diego. Ovviamente Samuel tenta di negare il tutto, ma Jaime gli consiglia di recarsi in caserma e di costituirsi. Ed ecco che il fratello di Diego ha un vero e proprio raptus di rabbia, che lo porta a strangolare il suo stesso padre. Un terribile gesto, per cui Samuel si mostra profondamente sconvolto. Proprio per tale motivo, decide di raccontare il tutto al commissario Mendez. A bloccare le sue intenzioni ci pensa Ursula, che trova il corpo senza vita del marito in casa. La Dicenta si dice pronta ad aiutare il genero a nascondere tutte le tracce del crimine.

Anticipazione Una Vita: Ursula aiuta Samuel a cancellare le prove del delitto

Ursula riesce a sbarazzarsi del cadavere di Jaime e consiglia Samuel ad annunciare ai vicini che l’uomo è dovuto partire improvvisamente per raggiungere un centro termale in Svizzera. Ma la situazione per il giovane Alday si complica, quando Diego inizia ad avere dei sospetti. Infatti, il fratello è sicuro che sia accaduto qualcosa al padre.