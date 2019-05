Una Vita anticipazioni: Diego scopre che il figlio di Blanca è vivo

Anticipazioni Una Vita: Diego apre gli occhi e scopre che il bambino di Blanca è ancora vivo

Le anticipazioni di Una Vita rivelano che finalmente Diego scopre la verità sul bambino che ha messo al mondo Blanca. Quest’ultima, ricordiamo, partorisce nel bel mezzo del bosco, completamente sola. Il tutto avviene nel corso della fuga con Diego, durante la quale vengono attaccati da alcuni briganti. Dopo aver partorito, Blanca sviene e quando si sveglia trova accanto a sé una contadina, che le consegna una bambina morta. La giovane Dicenta torna ad Acacias sconvolta, poiché sa di aver partorito un maschietto. Pertanto, Blanca inizia a pensare che qualcuno abbia rapito il suo bambino, ma nessuno sembra crederle. Neppure Diego, il quale si mostra invece fortemente preoccupato per le sue condizioni mentali. Gli abitanti di Acacias, a causa di Ursula, credono che la giovane sia talmente sconvolta per la morte di sua figlia da risultare instabile. Nonostante ciò, Blanca decide di non fermarsi e dimostra di essere disposta a tutto pur di ritrovare suo figlio. Ed ecco che anche Diego finalmente si ritrova di fronte alla sconcertante verità.

Una Vita anticipazioni: Diego scopre la verità sul figlio di Blanca

Nessuno crede a Blanca, ma ecco che Diego comprende finalmente che il bambino è stato rapito. Mentre rientra nel suo appartamento, l’Alday incontra un contadino, che dopo vari convenevoli rivela di aver visto Ursula insieme a un neonato, con il cordone ombelicale appena tagliato. In questo momento, Diego inizia a pensare che Blanca ha sempre avuto ragione. Il giovane Alday non può fare a meno di credere che il piccolo sia stato rapito proprio dall’ex governante, come Blanca sostiene. I suoi pensieri iniziano a farsi cupi, tanto da voler iniziare a capire cos’è davvero accaduto durante il parto della sua amata. A dargli delle risposte è Carmen, che da sempre conosce tutti i movimenti di Ursula.

Anticipazione Una Vita: Diego si mette alla ricerca del bambino, Carmen e Riera lo aiutano

Diego finalmente ha compreso che dietro la sparizione del bambino c’è Ursula. Il giovane Alday non può non mettersi, dunque, alla ricerca del neonato, che intanto viene nascosto in convento. A dare delle risposte valide è Carmen, la quale dà a Diego la vera pista da seguire per ritrovare il piccolo. Nonostante riceva anche l’aiuto di Riera, purtroppo l’Alday torna di nuovo al punto di partenza.