Anticipazione Una Vita: ecco dove Ursula nasconde il figlio di Blanca

Una Vita anticipazioni: Ursula e Samuel rapiscono il figlio di Blanca

Le ultime anticipazioni di Una Vita parlano del parto di Blanca, la quale vive una situazione abbastanza tragica. Durante la sua fuga con Diego, alcuni briganti li attaccano. Mentre la giovane Dicenta riesce a fuggire, l’Alday viene duramente colpito. Ed ecco che nel bel mezzo del bosco la dolce Blanca dà alla luce il suo primo bambino. Subito dopo, però, a causa degli sforzi, perde i sensi. Al suo risveglio trova al suo fianco una contadina, che le consegna tra le braccia una bambina morta. La giovane Dicenta, però, sa bene di aver partorito un maschietto e non una femminuccia. Blanca torna ad Acacias con questa terribile notizia, ma si mostra convinta del fatto che il suo bambino sia ancora vivo. Nessuno sembra crederle, neppure il suo amato Diego. Ebbene la giovane Dicenta ha ragione, poiché partorisce davvero un maschietto, che viene nascosto da Ursula e Samuel. I due continuano, dunque, a essere complici di subdoli piani ai danni di Blanca e Diego.

Anticipazione Una Vita: Ursula fa credere ai vicini che Blanca ha ormai perso la ragione

Nessuno credere a Blanca, la quale inizia ad avere dei sospetti nei confronti di Ursula e Samuel. La giovane Dicenta sembra convincersi del fatto che sua madre abbia nascosto suo figlio. Pertanto, decide di mettere in atto un piano, fingendo di essersi finalmente rassegnata all’idea che sua figlia sia morta. In realtà, Blanca vuole solo scoprire la verità e riabbracciare il suo piccolo, prima che sia troppo tardi. A contrastarla continuano a esserci Ursula e Samuel, che cercano addirittura di farla passare per pazza di fronte ai vicini. Anche Diego crede che la sua amata sia in preda alla follia, tanto da proporle di iniziare una nuova vita insieme lontano da Acacias.

Una Vita: il figlio di Blanca viene nascosto in convento da Ursula

Blanca non ha alcuna intenzione di lasciare Acacias insieme a Diego. Prima deve scoprire dove si trova suo figlio. Ebbene, Ursula e Samuel nascondono il piccolo in un convento. L’ex governante vuole a tutti i costi crescere il piccolo tra le sue braccia, tenendolo lontano da Blanca. Complice di questo suo folle piano è Samuel, ormai completamente fuori di sé.