Anticipazione Il Segreto, Maria non torna più a camminare? La verità

Il Segreto anticipazioni: Maria scopre di non poter più tornare a camminare

Maria torna a camminare oppure no nel corso delle prossime puntate de Il Segreto? Ebbene questa settimana vedremo il medico annunciare alla Castaneda che non potrà più utilizzare le sue gambe. Una bruttissima notizia per la figlia di Emilia, che perde così tutte le sue speranze. Maria si è trasferita a La Habana con Fernando per vivere in tranquillità, visto quanto sta accadendo nella guerra tra Donna Francisca, Severo e Carmelo. Non solo, qui la Castaneda si è affidata al Mesia, che le ha promesso varie visite con medici esperti. Purtroppo questa settimana il dottore le rivela una notizia davvero sconvolgente. Maria sperava di ricevere un risultato positivo, che le avrebbe permesso di continuare a sperare. Ma bisogna fare attenzione a questo momento, in quanto scopriremo immediatamente che il medico è in realtà complice di Fernando. In cambio di denaro, il dottore accetta di dare questa spiacevole notizia a Maria. In realtà, l’esperto non dice tutta la verità alla Castaneda.

Maria non tornerà più a camminare? Le anticipazioni de Il Segreto

Il medico, che riceve denaro da Fernando per riprendere il suo ospedale, è costretto a dare delle cattive notizie a Maria. Chiaramente la Castaneda non reagisce affatto bene, anzi cade in una crisi profonda. Nel corso delle prossima settimana, avremo l’ennesima conferma della crudeltà del Mesia. Quest’ultimo vuole a tutti i costi tenere vicino a sé Maria ed è per questo che le fa sapere che non tornerà più a camminare. In questo modo, la Castaneda avrà ancora bisogno di stare al suo fianco. Ma vi anticipiamo che, in realtà, Maria torna a camminare!

Anticipazione Il Segreto: Maria torna a camminare, la crudeltà di Fernando

Non bisogna perdere le speranze, in quanto Maria può tornare a camminare! La Castaneda ancora non sa che la verità non è quella rivelata dal medico che l’ha visitata. Si tratta di un piano messo in atto da Fernando, che però viene presto scoperto da Maria. Infatti, le anticipazioni vedono la Castaneda arrivare finalmente alla verità. Non solo, la figlia di Emilia torna appunto a camminare!