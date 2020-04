Anticipazione Il Segreto, quale rapporto c’è tra Isabel e Maqueda: la verità

Il Segreto anticipazioni nuova stagione oggi: che rapporto c’è tra la Marchesa Isabel e il suo capomastro Inigo Maqueda

Nel corso della puntata de Il Segreto di oggi vediamo Inigo Maqueda, il capomastro della Marchesa Isabel, chiedere con insistenza a Tomas di scrivere una lettera di raccomandazione per il nipote, al fine di aiutarlo a entrare in un’importante università. In realtà, le vere intenzioni dell’uomo non sono quelle di aiutare il familiare. Infatti, Maqueda vuole inviare un messaggio a un parente di Cosme, un operaio della miniera dei De Los Visos. Ma dalle anticipazioni sappiamo che Inigo ha una doppia faccia, dunque nasconde un importante segreto. A rendere ancora più misterioso il tutto è il rapporto che c’è tra Maqueda ha con la Marchesa Isabel. Questa nuova stagione ci sta permettendo di conoscere interessanti personaggi, che sono arrivati a Puente Viejo durante il salto temporale di quattro anni. Ma che tipo di rapporto c’è, dunque, tra la nuova dark lady e il suo capomastro? Effettivamente, vi anticipiamo che i due hanno qualcosa da nascondere e che le loro intenzioni non sono per nulla positive!

Anticipazioni Il Segreto puntate italiane: la Marchesa Isabel e Inigo Maqueda hanno una relazione segreta

Impareremo a conoscere bene la Marchesa Isabel, che attualmente in Spagna sta dando filo da torcere a Donna Francisca. Come abbiamo già potuto notare, le sue intenzioni non sono per nulla positive. Ma, intanto, è impossibile per i telespettatori non comprendere che dietro al rapporto che ha con il suo capomastro c’è un segreto. Le anticipazioni rivelano che, in realtà, Isabel e Maqueda hanno una relazione segreta! Ebbene sì, i due tentano di tenere tutti lontani dalla loro storia d’amore! Svelato, dunque, il mistero: tra la Marchesa e Inigo ci sono dei sentimenti molto forti. Non è, pertanto, lo stesso rapporto che Donna Francisca aveva con il suo capomastro Mauricio.

Il Segreto anticipazioni dodicesima e ultima stagione: c’è amore tra Isabel e Maqueda

Tra Isabel e Maqueda sarà impossibile, nel corso delle prossime puntate di questa nuova stagione, non notare una certa vicinanza. Con il passare del tempo, vedremo addirittura i due lasciarsi andare alla passione. La Marchesa si lascia anche consolare e confortare dal suo capomastro, che intuisce subito quando la sua amata ha qualche problema da risolvere. Nel frattempo, vi anticipiamo che prossimamente torna Matias a Puente Viejo, che finisce inevitabilmente sotto gli occhi della Marchesa!