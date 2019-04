Anticipazione Il Segreto: il subdolo piano di Francisca, Severo nei guai

Il Segreto anticipazioni: Donna Francisca si allea con Prudencio, il piano contro Severo

Le ultime anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano una nuova guerra tra Donna Francisca e Severo. La dark lady di Puente Viejo torna finalmente nella sua tenuta, dove cerca di rimettere tutte le cose al loro posto. In particolare, inizia a prendersi cura di Maria e dei suoi bambini, Beltran ed Esperanza. Da parte della figlioccia, però, non ottiene ciò che vorrebbe. Nel frattempo, Prudencio inizia a essere molto ricercato in paese, poiché avvia un’attività di prestiti. Il giovane concede del denaro in anticipo a tutti coloro che ne hanno bisogno. Ed ecco che alla sua porta va a bussare proprio Severo, il grande nemico della Montenegro. Venendo a conoscenza di quanto sta accadendo, Donna Francisca decide di tornare ad attaccare il Santacruz, alleandosi con l’Ortega. Lo scopo della nostra dark lady è quello di mettere in seri guai il suo nemico. All’insaputa di Raimundo, la Montenegro chiede a Prudencio di concedere il prestito a Severo. In questo modo, potranno poi agire contro di lui.

Anticipazione Il Segreto: Severo nei guai, Julieta e Saul arrivano a Roma

Nel corso delle prossime puntate spagnole, Prudencio tentenna, ma alla fine accetta di collaborare con Donna Francisca. Lo scopo di quest’ultima è quello di distruggere definitivamente il latifondista. La Montenegro chiede all’Ortega di concedere il prestito a Severo, a cui poi dovrà chiedere di disfarsi di tutti i suoi averi. Il Santacruz, però, inizia a sospettare quando Prudencio si prende troppo tempo per dargli una risposta sul prestito. Intanto, a Puente Viejo arriva una bella notizia: Carmelo viene a sapere che Julieta e Saul stanno bene e hanno raggiunto Roma. Donna Francisca, inaspettatamente, blocca una rivolta contro Adela. Quest’ultima sta vivendo un periodo difficile nella sua scuola e a evitarle il peggio è proprio la Montenegro. Probabilmente, la dark lady ha in mente un altro subdolo piano.

Il Segreto anticipazioni: Donna Franisca pronta a tutto per ottenere ciò che vuole

Carmelo cerca di comprendere cosa sta accadendo a Severo, vedendolo abbastanza preoccupato. Il Santacruz, però, non rivela all’amico di aver chiesto un prestito a Prudencio. A questo punto, il sindaco inizia a pensare che il latifondista non si fida più di lui. Nel frattempo, Donna Francisca cerca di trattenere Maria a Puente Viejo. La Castaneda vuole tornare a Cuba e la Montenegro le rivela di volerle lasciare tutta la sua eredità. La dark lady resta molto male quando la figlia di Emilia rifiuta il suo patrimonio.