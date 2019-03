Anticipazione Il Segreto: dopo Gonzalo, Maria torna furiosa a Puente Viejo

Il Segreto anticipazioni: dopo Gonzalo, anche Maria fa il suo ritorno a Puente Viejo

Le anticipazioni de Il Segreto annunciano il ritorno di Maria Castaneda a Puente Viejo. Dopo Gonzalo, anche la figlia di Emilia decide di tornare nel paesino spagnolo. Un arrivo inaspettato quello della figlioccia di Donna Francisca, visto che nessuno la sta attendendo. In realtà, Fernando ha sempre sperato di poter rivedere Maria. Ed ecco che la Castaneda si presenta improvvisamente alla Casona, dove fa delle rivelazioni molto importanti. Scendendo nel dettaglio, Gonzalo torna a Puente Viejo e spara a Donna Francisca. L’uomo dimostra al Mesia, l’unico che sa quanto accaduto durante il delitto, di essere pronto a tutto pur di vendicarsi. Dopo aver assistito, allo scontro tra la Montenegro e Gonzalo, Fernando offre dei soldi a Gonzalo. In particolare, è proprio quest’ultimo a chiedere del denaro allo storico rivale, in cambio lui promette di lasciare per sempre Puente Viejo. Il Mesia accetta e mentre consegna i soldi promessi a Gonzalo, ecco arrivare alla Casona una Maria furiosa. La Castaneda accusa pesantemente il marito, rivelando quanto accaduto tra loro in questi anni.

Anticipazione Il Segreto: Maria torna a Puente Viejo e si scaglia contro Gonzalo

Dopo il ritorno di Gonzalo, i telespettatori italiani assisteranno anche a quello di Maria. La giovane Castaneda giunge improvvisamente alla Casona e schiaffeggia il marito. La donna rivela di aver trascorso dei terribili anni a Cuba, a causa dell’inaspettato comportamento di Gonzalo. Maria confessa che più volte il figlio di Pepa l’ha tradita, trascorrendo il suo tempo con altre donne. Dopo di che, rivela che proprio per colpa dell’uomo Esperanza e Beltran hanno perso la vita in un terribile incendio. Fernando si mostra abbastanza soddisfatto di fronte alla scena, convinto di poter ora avere la possibilità di vivere una nuova vita con Maria.

Anticipazioni Il Segreto: Maria non rivela la verità su Beltran ed Esperanza

Maria rivela a tutti di non aver trascorso felici anni a Cuba con Gonzalo. Il loro matrimonio non procede affatto bene e i loro due bambini sono anche morti, ammette la donna. Ma ecco che ciò che viene detto dalla Castaneda è, in realtà, una menzogna. Infatti, dalle anticipazioni sappiamo che Beltran ed Esperanza sono ancora vivi!