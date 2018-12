Anticipazione Il Segreto, ecco chi è il misterioso stalker che minaccia Adela

Anticipazioni Il Segreto: ecco chi si nasconde dietro le minacce ricevute da Adela

Le anticipazioni de Il Segreto annunciano una triste svolta nella trama. In particolare, Carmelo e Adela si ritrovano improvvisamente a combattere contro un misterioso stalker. Scendendo nel dettaglio, nel corso delle prossime puntate, la maestra di Puente Viejo confessa a Irene che sta ricevendo da qualche giorno dei biglietti minacciosi da un mittente anonimo. La promessa sposa di Severo consiglia la sua amica a parlarne con Carmelo, affinché riescano a risolvere questo importante problema. Inizialmente, però, Adela prende molto superficialmente quanto le sta accadendo. A rivelare al sindaco il pericolo che sta correndo la maestra ci pensa Severo, il quale è venuto a conoscenza della situazione tramite Irene. Tutti sono molto preoccupati, in quanto le lettere si fanno sempre più forti e minacciose. Ma chi è questo misterioso stalker che improvvisamente ha deciso di minacciare la povera Adela? Vi anticipiamo che quest’uomo ha davvero intenzione di uccidere la moglie del sindaco!

Il Segreto anticipazioni: chi è lo stalker che minaccia la vita di Adela?

Carmelo è molto preoccupato per Adela, a causa delle continue minacce che riceve da questo misterioso stalker. Il sindaco decide addirittura di partecipare al matrimonio del suo caro amico Severo portando con sé una pistola. Carmelo teme che colui che sta perseguitando sua moglie possa approfittare delle nozze per portare raggiungere il suo obbiettivo. Sicuramente questo stalker ha come scopo quello di far del male ad Adela! Ma di chi si tratta? Dalle anticipazioni sappiamo che si chiama Basilio Duran. Lo stalker accusa la maestra di essere la responsabile della fine della sua storia d’amore con Leticia. Quest’ultima è una vecchia amica di Adela. Purtroppo le anticipazioni annunciano che la povera moglie di Carmelo se la vede davvero brutta!

Anticipazione Il Segreto: la vendetta di Basilio, Adela finisce in ospedale

Più volte Adela rischia la vita a causa della vendetta di Basilio. Infatti, l’uomo cerca di ucciderla in diverse occasioni. La maestra di Puente Viejo viene sparata dal suo aggressore e poi finisce in ospedale in gravissime condizioni. Fortunatamente i medici riescono a salvarla, ma è costretta a vivere con diversi problemi di salute. Questa storia si conclude solo con la morte di Basilio, che viene ucciso da Carmelo e Severo.