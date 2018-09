Il Segreto: Adela sparata alla testa, la sua vita appesa a un filo

Anticipazioni Il Segreto: Adela viene sparata alla testa e la sua vita è in serio pericolo

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto rivelano che inizia un vero e proprio incubo per Adela. La moglie di Carmelo inizia a ricevere delle lettere minacciose, ma non pensa sia nulla di grave. Il Leal, però, comprende che la donna è in pericolo e ne parola con Severo e Irene. Tutti devono convincere la maestra che queste minacce sono pericolose. Inizialmente credono che dietreo queste lettere anonime siano opera di Donna Francisca. In realtà, questa volta, la dark lady di Puente Viejo non centra nulla. Un’amica di Adela, Leticia, deve raggiungere il piccolo paesino spagnolo, ma non riesce ad arrivare a causa di un incidente. Questo dettaglio porta Carmelo e preoccuparsi ancora di più, così decide di iniziare a proteggere la moglie. Ma quest’ultima inizia a infastidirsi, in quanto la scorta le dà dei problemi con i bambini a scuola. Ed ecco che anche la maestra inizia a spaventarsi per quanto sta accadendo. Un uomo la sosprende da dietro, nella piazza della città e scopre che è stato proprio lui a mandare quelle lettere anonime.

Anticipazione Il Segreto: Adela tormentata da un aggressore

L’uomo che tormenta la povera Adela si chiama Basilio. La moglie di Carmelo viene sparata e trasportata subito in ospedale. Qui Carmelo provvede a lasciarla in compagnia delle guardie, ma la vita della donna è in serio pericolo. Il sindaco è spaventato per quanto potrebbe accadere alla sua amata. La maestra deve subire un’operazione chirurgica, che fortunatamente va a buon fine, sebbene sia stata molto lunga e complicata. Il proiettile ha colpito una zona pericolosa del suo cervello e, pertanto, è necessario attendere per scoprire se ci saranno delle conseguenze. Basilio tenta di uccidere ancora Adela, entrando dell’ospedale e Carmelo riesce a fermarlo.

Il Segreto anticipazioni: Adela può morire da un momento all’altro, Carmelo e Severo uccidono Basilio

Basilio viene arrestato, ma purtroppo riesce a fuggire dal carcere. Ora Adela non riesce a riposare, in quanto ancora terrorizzata. Carmelo e Severo riescono a mettere in atto un trappola mortale per l’aggressore. I due amici riescono nel loro piano e uccidono finalmente Basilio. Ora la maestra può stare tranquilla, ma ecco che riceve una brutta notizia. Il dottore le rivela che potrebbe morire in qualsiasi momento, in quanto il proiettile ha toccato una zona troppo delicata del cervello. Adela torna a casa e riabbraccia tutti i suoi cari, ma non confessa a Carmelo la verità sulla sua salute.