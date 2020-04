Annalisa Houseparty spacca i fan, polemica: “Dove sei davvero?”

Nuova canzone Annalisa Houseparty divide i suoi fan… scoppia il caso!

Annalisa ha lanciato la sua nuova hit: Houseparty! Da un po’ di tempo a questa parte, poco prima della sua ultima partecipazione a Sanremo, sforna pezzi-bomba, che scalano le classifiche e che fanno ballare; pezzi lontanissimi da quella che era un tempo Annalisa. Si cambia, nel corso della vita, e si ha la fortuna di imboccare strade fortunate: Nali ha deciso di abbandonare uno stile più sofisticato per buttarsi a capofitto nel mondo dei tormentoni che, come sempre, dividono. E persino i fan della cantante si sono fatti sentire questa volta. Se c’è a chi la nuova canzone Houseparty è piaciuta da impazzire, qualcuno ha invece storto il naso, la bocca, le orecchie e chi più ne ha più ne metta!

Annalisa è cambiata, la polemica: “Dove sei davvero?”

La polemica è imperversata su Twitter, dove il brano di Annalisa Houseparty è stato accolto con entusiasmo dalla maggior parte dei fan (che aspettano di rivederla ad Amici All Star), ma non da tutti: “Dove sei davvero? Non sei più quella di una volta”; “Con oggi termina il mio amore primordiale per Annalisa. Mi sono stancato. Mi ascolto ‘Senza riserva’ per ridare dignità a quello che è stata”; “Ho ascoltato il nuovo singolo di Annalisa. Dire che ormai è diventata a metà strada fra Baby K e la Dua Lipa dei poveracci è troppo?”.

Gaia Gozzi ascolta Houseparty di Annalisa e i fan la difendono

La vincitrice di Amici Gaia Gozzi (che ha ultimamente spiegato il vero significato dei suoi tatuaggi) è una sua grande ammiratrice e, su Twitter, ha fatto sapere di aver apprezzato molto il brano di Nali. I suoi fan si sono comunque fatti sentire, pronti a difenderla dalle critiche: “Comunque ora vi lamentare, ma la verità è che Annalisa non l’avete mai apprezzata e ora la rimpiangete. Ma tutto a posto?”; “Vorrei ricordare che come singoli escono sempre canzoni commerciali mentre le perle di Annalisa rimangono chiuse nell’album”; “A quelli che aspettano l’uscita di un nuovo singolo di Annalisa per dire ‘era meglio prima, perché canta ‘ste canzoni’… Infatti vedo quanti platini avete fatto prendere a ‘Il diluvio universale’ e ad ‘Alice e il blu’. Non vi si regge”.