Anna Tatangelo: rimandata la seconda edizione di Scene da un matrimonio

Mediaset ha annunciato che il programma non ripartirà il prossimo 22 gennaio come previsto inizialmente

Slitta il ritorno di Scene da un matrimonio. Dopo il buon successo della prima edizione il programma è stato rinnovato da Mediaset. Al timone è stata promossa Anna Tatangelo, che ha messo tutti d’accordo con la sua performance da conduttrice. Sfortunatamente la trasmissione non partirà più il prossimo sabato 22 gennaio, come previsto inizialmente dalla rete.

Con una nota sui social network l’azienda di Pier Silvio Berlusconi ha fatto sapere che per problemi organizzativi legati al Covid-19 le nuove puntate di Scene da un matrimonio non partiranno più a fine gennaio bensì qualche settimana dopo. Molto probabilmente a febbraio anche se al momento non è stata ancora comunicata una data ufficiale. Anna Tatangelo su Instagram si è limitata a condividere l’annuncio.

Anna Tatangelo promossa in tv

La buona riuscita di Scene da un matrimonio è un grande riconoscimento professionale per Anna Tatangelo. Per anni Lady Tata è stata al centro di gossip e malelingue che hanno offuscato il suo talento di artista a 360 gradi. Anna non è solo un’ottima interprete ma anche una brava ballerina e presentatrice. E in futuro la 34enne sogna di avere un one woman show tutto suo, dove mettere in mostra le sue qualità artistiche.

Scene da un matrimonio – in onda ogni sabato pomeriggio su Canale 5 – ha appassionato puntata dopo puntata circa due milioni di telespettatori. Un risultato raggiunto col tempo, di settimana in settimana. E una grande soddisfazione per l’ex compagna di Gigi D’Alessio, che ha subito creduto in questo progetto televisivo.

Nuovi progetti per Anna Tatangelo

In attesa di riprendere Scene da un matrimonio Anna Tatangelo si sta dedicando agli affetti più cari – in particolare al figlio di undici anni Andrea e al nuovo fidanzato Livio Cori – e alla musica. A quanto pare la showgirl non è riuscita a superare le recenti selezioni del Festival di Sanremo ma dovrebbe uscire presto con un nuovo album.

Intanto restano tesi i rapporti tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: di recente il cantante napoletano ha lanciato una frecciatina all’ex compagna, alla quale ha detto addio dopo sedici anni insieme.