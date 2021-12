Anna Tatangelo promossa: “Tornerà con Scene da un matrimonio 2”

Dopo le critiche e i pregiudizi iniziali è finalmente arrivata la rivincita di Anna Tatangelo. Stando a quanto spifferato su Instagram da Tv Blog – sempre molto informato sui programmi televisivi – Scene da un matrimonio è stato rinnovato per una seconda stagione. Il format, nato negli anni Novanta con Davide Mengacci, è stato confermato da Mediaset per la prossima stagione televisiva.

Alla conduzione tornerà per la seconda volta consecutiva Anna Tatangelo, che ha saputo lasciare il segno con il suo garbo e la sua eleganza. La stessa cantante di Sora in una recente intervista alla stampa aveva annunciato che i casting per Scene da un matrimonio 2 erano stati aperti ma che per il momento non poteva svelare di più. Di sicuro per Lady Tata il successo dello show è un grande riconoscimento professionale.

Per anni la Tatangelo è stata al centro di gossip e malelingue che hanno offuscato il suo talento di artista a 360 gradi. Anna non è solo un’ottima interprete ma anche una brava ballerina e presentatrice. E in futuro la 34enne sogna di avere un one woman show tutto suo, dove mettere in mostra le sue qualità artistiche.

Scene da un matrimonio – in onda ogni sabato pomeriggio su Canale 5 – ha appassionato puntata dopo puntata circa due milioni di telespettatori. Un risultato raggiunto col tempo, di settimana in settimana. E una grande soddisfazione per l’ex compagna di Gigi D’Alessio, che ha subito creduto in questo progetto televisivo.

Nuovi progetti per Anna Tatangelo

Ora che la prima edizione è giunta al termine Anna Tatangelo si sta dedicando agli affetti più cari – in particolare al figlio di undici anni Andrea e al nuovo fidanzato Livio Cori – e alla musica. A quanto pare la showgirl non è riuscita a superare le recenti selezioni del Festival di Sanremo ma dovrebbe uscire presto con un nuovo album.

Intanto restano tesi i rapporti tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: di recente il cantante napoletano ha lanciato una frecciatina all’ex compagna, alla quale ha detto addio dopo sedici anni insieme.