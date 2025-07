Anna Tatangelo, la prima foto con Buttaroni: dov’erano e perché

Qualche giorno fa la cantante Anna Tatangelo ha annunciato con un post pubblicato sui social la sua gravidanza. Il padre del bambino che ha in grembo è l’ex calciatore Giacomo Buttaroni. I due sono stati recentemente paparazzati per la prima volta insieme dal settimanale Oggi. Gli scatti hanno quindi smentito le recenti voci in merito ad una presunta crisi tra i due. Scopriamo meglio dove sono stati avvistati e cosa stavano facendo.

Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni paparazzi insieme

Nessuna crisi tra Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni. La cantante è difatti stata paparazzata nelle ultime ore in compagnia dell’ex calciatore. Si tratta dei primi scatti insieme della coppia. A pubblicare le foto è stato il settimanale Oggi. I due sono stati immortalati mentre si dirigevano mano nella mano verso l’ingresso di una nota clinica di Roma. Con loro avevano una cartella contenente probabilmente le ecografie del loro futuro bambino. Possibile che la coppia si trovasse lì per un controllo di routine per la gravidanza.

Quelle pubblicate da Oggi sono le prime immagini che vedono i due insieme e che ufficializzano il loro legame. Proprio per l’assenza di fotografie di coppia in molti stavano iniziando a supporre una possibile crisi tra la cantante e l’ex calciatore. Inoltre Anna non aveva menzionato Giacomo nel post per annunciare la gravidanza sui social, portando i fan a domandarsi chi fosse il padre del suo bambino. Il nome di Buttaroni è stato svelato solo successivamente. Prima dell’annuncio della gravidanza si era parlato di un loro flirt a fine dell’anno scorso, poi più nulla.

Nelle foto pubblicate Tatangelo e Buttaroni si tengono per mano, mostrandosi molto uniti e complici. Questo smentisce quindi ogni indiscrezione in merito ad una loro precoce crisi. Il sesso del loro bebè ancora non è stato svelato, tuttavia si vocifera che possa trattarsi di una femminuccia. Quello con Giacomo non sarebbe il primo figlio per Anna. La cantante ha infatti già avuto un altro figlio, Andrea, nato il 31 marzo 2010 dalla relazione con il collega Gigi D’Alessio, terminata nel 2020.