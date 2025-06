Anna Tatangelo è incinta, chi è il futuro padre: annuncio a sorpresa

Anna Tatangelo è incinta. La cantante di Sora, 38 anni, ha annunciato a gran sorpresa di essere in dolce attesa attraverso un post pubblicato su Instagram lungo la giornata di mercoledì 18 giugno 2025. Lo scatto mostra il suo pancino, con lei che posa affettuosamente e amorevolmente la mano sulla creatura che porta in grembo. Una notizia che è un ‘dolce’ fulmine a ciel sereno visto che l’artista non ha nemmeno mai ufficializzato di essere fidanzata. Chi è il futuro padre? Da mesi Tatangelo viene paparazzata in compagnia dell’allenatore di calcio Giacomo Buttaroni. Dunque dovrebbe essere lui l’uomo che diventerà papà nei prossimi mesi.

Anna Tatangelo annuncia la gravidanza, tutti i dettagli

“Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l’Anna che sono. Il nostro amore immenso sarà la sola risposta a tutte le domande”. Così Anna Tatangelo nell’annunciare la gravidanza. Nessun altro dettaglio è stato svelato. Da capire se appenderà sul portone di casa un fiocco azzurro o rosa. Immediatamente il post è stato ricoperto di like e commenti stupiti. Come poc’anzi accennato, tantissimi non sapevano nemmeno che fosse fidanzata. Diversi anche i vip che si sono subito congratulati con la cantante. Le prime a farsi sentire con reazioni entusiaste sono state Emma Marrone, Sabrina Salerno ed Elisa D’Ospina.

Chi è Giacomo Buttaroni, il fidanzato di Anna Tatangelo

Lo scorso marzo Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni sono stati sorpresi dal magazine Chi a Roma, nei pressi della casa di lei, mentre si stavano esercitando a usare un monopattino. I due fanno coppia dallo scorso autunno. Un amore vissuto con estrema riservatezza e nemmeno mai reso noto con proclami pubblici.

Buttaroni è un allenatore di calcio. Attualmente guida i ragazzi della squadra Juniores Nazionale del Roma City FC. Inoltre ha anche fondato il club sportivo Off Season Roma Eur. Non ha mai avuto alcun legame con il mondo dello spettacolo, se non l’amore condiviso con Anna Tatangelo. Della sua vita privata si conosce poco e non si sa se abbia avuto figli da precedenti relazioni (pare di no). La cantante, invece, come è noto, è già mamma. Ha avuto un frutto d’amore, Andrea, assieme a Gigi D’Alessio.