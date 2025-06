Anna Tatangelo e Buttaroni “si sono già lasciati”, scoop e dettagli

Anna Tatangelo e Giacomo Buttartoni sarebbero in crisi. Anzi si sarebbero addirittura lasciati. A sganciare la bomba è l’esperta di gossip Deianira Marzano che è intervenuta a Non succederà più, trasmissione radiofonica in onda sull’emittente Radio Radio. La cantante di Sora, nei giorni scorsi, ha annunciato a gran sorpresa di essere incinta. Aspetterebbe una bimba. Il futuro padre è appunto Buttaroni, uomo lontano dal mondo dello spettacolo. Il 31enne è un allenatore di calcio. Con Tatangelo si frequenta da diversi mesi. Per Marzano, però, la love story starebbe attraversando un momento molto delicato.

Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni in crisi? Lo scoop di Deianira Marzano

“A me hanno detto che la loro relazione non va ma che lei è comunque contenta di questa gravidanza”. Così l’esperta di gossip che ha poi aggiunto che secondo lei la coppia già non esisterebbe più: “Secondo me già si sono lasciati prima che nasca la bimba”. Marzano ha ribadito poi che secondo le informazioni in suo possesso la cantante di Sora è “felicissima” di dare una sorellina ad Andrea, il suo primo figlio avuto con Gigi D’Alessio.

Voci di crisi sono inoltre trapelate per il modo con cui Tatangelo ha comunicato di essere incinta. A colpire il fatto che nel post Instagram non abbia menzionato il compagno Buttaroni. C’è chi pensa sia stata una scelta all’insegna della riservatezza e chi invece ha ritenuto molto strano che per un annuncio tanto importante non sia stato coinvolto il futuro padre. Ecco allora che qualcuno ha iniziato a ipotizzare che la cantante non abbia menzionato l’allenatore in quanto la relazione, nonostante la gravidanza, non stia procedendo a vele spiegate.

Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni chiusi in un ermetico silenzio

Tatangelo per il momento non ha commentato il gossip in merito alla presunta crisi con il fidanzato. Non ha nemmeno confermato il sesso del bebè, anche se pare certo che aspetta una bimba (lo avrebbe confermato anche sua sorella). Nessun indizio nemmeno sul nome. Anche Buttaroni è chiuso in un ermetico silenzio. Si è soltanto limitato a rilanciare tra le sue storie Instagram il post tramite cui l’artista ha annunciato la dolce attesa. Poi più nulla, nessuna dichiarazione, bocca cucitissima.