Anna Tatangelo, ecco il sesso del bebè: “La sorella ha confermato”

Anna Tatangelo aspetta una femminuccia o un maschietto? La domanda è gettonatissima tra gli amanti del gossip e pare che abbia trovato una risposta. Questo almeno è ciò che trapela da un’indiscrezione lanciata da Deianira Marzano, esperta di cronaca rosa attiva su Instagram. Tra le sue storie, la gossippara campana ha postato una soffiata che le è giunta da una fonte, la quale ha raccontato che pochi giorni fa, più precisamente domenica scorsa, la cantante di Sora si è ritrovata con la sua famiglia e avrebbe comunicato agli affetti più stretti di essere incinta di una bimba. Dunque, tra qualche mese, dovrebbe appendere sul portone di casa un bel fiocco rosa.

Anna Tatangelo incinta di una bimba, l’indiscrezione

Marzano ha divulgato il messaggio del suo contatto che ha raccontato che la festicciola per lo svelamento del sesso è stata organizzata a casa di Giuseppe, il fratello della cantante. Presente all’evento familiare anche la sorella Silvia. Anna aspetta una “femmina, fonte certissima, la sorella Silvia conferma”, ha spiegato la persona in contatto con Deianira. Per il momento la voce non ha trovato né conferme né smentite. Dunque manca ancora l’ufficialità. Sicuro invece che la cantante di Sora sia in dolce attesa assieme al compagno Giacomo Buttaroni, uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo. Il 31enne è un allenatore di calcio e segue una squadra della Capitale.

Nei giorni scorsi a parlare della dolce attesa è stato il fratello di Anna. Giuseppe ha spiegato che tutta la famiglia Tatangelo è contenta della lieta notizia. Inoltre ha tessuto le lodi del ‘cognato’, sostenendo che è una persona educata, simpatica e garbata. Inoltre ha sottolineato che è un bene che sia un uomo che non orbita attorno al mondo dello spettacolo. Meno gossip e meno riflettori puntati addosso.

Buttaroni, da quanto trapelato fino ad ora, è una persona molto riservata. Frequenta Tatangelo da diversi mesi, almeno dallo scorso autunno. Fino a questo momento ha cercato in tutti i modi di non farsi notare e di non sfruttare in alcun modo la visibilità che la relazione gli potrebbe dare.