Fratello Anna Tatangelo: “Buttaroni e la gravidanza? Cosa pensa la mia famiglia”

Anna Tatangelo incinta, il futuro papà è Giacomo Buttaroni. La conferma ufficiale sull’identità del compagno della cantante – su cui, a onor del vero, erano rimasti pochissimi dubbi – è arrivata per bocca del fratello dell’artista di Sora. Giuseppe Tatangelo ha parlato con il magazine DiPiùTv, rivelando alcuni dettagli inediti del legame tra l’allenatore e l’amata sorella. In particolare, ha raccontato che i due fanno coppia da alcuni mesi e che si sono già svolte le presentazioni in famiglia. E come è stata accolta la notizia della gravidanza in casa Tatangelo? Molto bene. Giuseppe ha inoltre dichiarato che è un bene che Buttaroni non faccia parte del mondo dello spettacolo. La futura mamma bis avrà così più tregua rispetto a quando conviveva con Gigi D’Alessio con il quale un giorno sì e l’altro pure veniva paparazzata.

Gravidanza di Anna Tatangelo, parla il fratello Giacomo

“Stanno insieme da alcuni mesi”, ha spiegato Giuseppe riferendosi a Buttaroni. Si ricorda che il 18 giugno scorso, quando cioè Anna Tatangelo ha reso noto di essere incinta, nel post Instagram dell’annuncio non ha fatto alcun riferimento al fidanzato. Ovviamente non per fargli un dispetto, ma per una questione di privacy. Ora è il fratello a fornire informazioni sulla dolce attesa.

“Lei lo ha già portato in famiglia, ce lo ha presentato e siamo tutti molto felici”, ha aggiunto Giuseppe che ha poi riservato altre parole al miele nei confronti dell’allenatore, assicurando che è una persona positiva ed educata: “È un ragazzo bravissimo, solare, spontaneo, educato. E per fortuna non fa parte del mondo dello spettacolo, così non si confondono le cose”. Il fratello della cantante ha aggiunto che al momento non conosce il sesso del bebè in quanto la sorella non lo ha ancora comunicato in famiglia. Lo farà con una festa.

“In famiglia non sappiamo ancora se Anna aspetta un maschietto o una femminuccia. Lei però ha detto che lo comunicherà a tutti con una grande festa, e non vediamo l’ora. Per noi è stata una bellissima sorpresa, siamo tutti molto felici, però non voglio dire altro. Credo sia giusto che a farlo sia Anna”, ha concluso Giuseppe.

Chi è il fidanzato di Anna Tatangelo, Giacomo Buttaroni: età e professione

Anna Tatangelo ha 38 anni, il compagno dovrebbe essere più giovane di 6 o 7 anni. Di lui si sa poco. Dovrebbe avere 31 anni. Era una promessa del calcio, ma purtroppo un grave infortunio ha spezzato il suo sogno di diventare un professionista. La passione per il pallone lo ha però portato a intraprendere la carriera di allenatore. Attualmente è il mister degli juniores della Roma City FC. Buttaroni non ama i riflettori del gossip, prediligendo una vita appartata e riservata.