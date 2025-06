Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni, perché si nascondono: clamorosa indiscrezione

Anna Tatangelo ha sorpreso tutti, annunciando di essere incinta. A 38 anni diventerà mamma bis. Subito dopo che la notizia è stata resa pubblica si è scatenata la curiosità relativa all’identità del futuro papà. Chi mastica il gossip quotidianamente ha fatto uno più uno, risalendo in un amen a Giacomo Buttaroni, allenatore di calcio 31enne lontano dal mondo dello spettacolo e della cronaca rosa. Non è stato difficile capire chi è l’attuale compagno della cantante. Negli ultimi mesi, seppur molto sporadicamente, Tatangelo è infatti stata paparazzata soltanto con il giovane. Lui stesso, ripostando la foto con cui la compagna ha fatto sapere di essere incinta, ha di fatto indirettamente confermato di essere il futuro padre. Se tale mistero è stato risolto, ne permane un altro: perché l’artista e l’allenatore vivono segretissimamente la loro love story?

L’ipotesi più plausibile è che la cantante, dopo essere stata per anni braccata dalla cronaca rosa del Bel Paese per la love story intrecciata con Gigi D’Alessio, non abbia più assolutamente voglia di finire nuovamente sulle ‘braci’ del gossip. A ciò va aggiunto che pure Buttaroni sarebbe parecchio allergico ai riflettori mediatici. L’esperto di gossip Alessandro Rosica ha invece fornito una spiegazione differente in merito al fatto che la coppia viva ‘segretamente’ i sentimenti. Va detto che l’indiscrezione è piuttosto ‘spigolosa’ e che va presa con le pinze, in quanto non sostenuta da prove evidenti.

Ufficiosamente, Tatangelo e Buttaroni si frequenterebbero almeno dallo scorso autunno, da quando cioè sono trapelate le prime voci e le prime paparazzate che li ha riguardati. Non è da escludere che, però, la relazione sia cominciata prima, senza che nessuno se ne accorgesse. Ed è questo che sostiene Rosica. “Il papà è Giacomo Buttaroni, l’allenatore del figlio – ha scritto in un post Instagram l’esperto di gossip -. Da anni si frequentavano in gran segreto. Lui anni fa era fidanzato, anche lei, motivo per cui si nascondono. Auguri alla bellissima Anna Tatangelo”.

Rosica sostiene quindi che la scintilla tra i due futuri genitori sia scoccata addirittura anni fa, quando entrambi, in qualche modo, non avrebbero avuto il cuore totalmente libero. Come poc’anzi sottolineato, l‘indiscrezione, piuttosto clamorosa, va presa con le pinze, in attesa di eventuali conferme o smentite.