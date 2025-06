Anna Tatangelo incinta, le reazioni del compagno e di Andrea D’Alessio

Anna Tatangelo è pronta a diventare mamma bis a 38 anni. La cantante di Sora ha reso noto nelle scorse ore, attraverso un dolce post pubblicato sui suoi profili social, di essere incinta. Un annuncio sorprendente visto che in pochi sapevano che era fidanzata. Da mesi fa coppia con Giacomo Buttaroni, un allenatore di calcio lontano dal mondo dello spettacolo e del gossip. La notizia della gravidanza è immediata diventata virale, generando migliaia di reazioni. Anche il futuro papà e il futuro fratellino, vale a dire Andrea D’Alessio (il figlio avuto da Tatangelo con l’ex Gigi), hanno commentato l’arrivo del bebè. Ancora da scoprire se sul portone di casa sarà appeso un fiocco rosa o uno azzurro. Per il momento, l’artista ha preferito mantenere riservatezza sulla questione.

Anna Tatangelo aspetta un figlio, le reazioni di Giacomo Buttaorini e di Andrea D’Alessio

Come ha reagito pubblicamente Buttaroni all’annuncio della compagna? Si è limitato a condividere tra le sue storie Instagram il post divulgato da Anna Tatangelo, impreziosendolo con un cuoricino bianco. Inoltre in un post ha scritto la seguente frase: “Cose da tenere private: tutto”. Evidentemente l’uomo vuole continuare anche in futuro a mantenere un profilo basso senza prestare il fianco al gossip. Anche Andrea D’Alessio, che oggi ha 15 anni, ha seguito le orme di Buttaroni, ripostando la foto della mamma con il pancione in vista e corredandola con un cuore bianco e un orsacchiotto.

Non si è espresso invece Gigi D’Alessio. Per lo meno non lo ha fatto pubblicamente. D’altra parte il cantante sa benissimo che ogni suo gesto avrebbe generato voci e sussurri a non finire. Saggiamente ha quindi evitato qualsiasi intromissione. Probabilmente potrebbe aver augurato il meglio in via privata all’ex con il quale pare avere oggi dei rapporti civili.

Giacomo Buttaroni, professione allenatore

Giacomo Buttaroni era una promessa del calcio. L’uomo ha però dovuto abbandonare il sogno di diventare un giocatore professionista dopo aver accusato un grave infortunio al ginocchio. Comunque la passione per il mondo del pallone ha continuato a coltivarla. Attualmente è l’allenatore della squadra Juniores Nazionale del Roma City.