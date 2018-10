Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono tornati insieme: il bacio su Chi

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo sono di nuovo insieme: beccati da Chi mentre si baciano

È di nuovo amore tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. I due cantanti sono tornati insieme dopo una lunga crisi che li ha separati per un anno. La coppia è stata immortalata dal settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 10 ottobre, mentre si bacia appassionatamente a Formentera. Anna e Gigi si sono recati sull’isola delle Baleari per il matrimonio di un caro amico. Durante il banchetto nuziale – alla quale hanno preso parte numerosi vip, tra i quali Biagio Antonacci, Ligabue, Samuele Bersani, Nek, Emma, Fiorella Mannoia – Gigi e Anna hanno improvvisato duetti per gli sposi e si sono lasciati andare a parecchie effusioni in pubblico.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono tornati insieme ma non si sposano

È dunque ufficiale il ritorno di fiamma tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. Che ora potrebbero sposarsi, come sognato da sempre dall’interprete di Sora. La 31enne non ha infatti mai nascosto la volontà di diventare la signora D’Alessio, visto che il collega napoletano è il suo grande amore. Gigi ha da qualche anno divorziato dalla prima moglie Carmela: sarà pronto per tornare di nuovo all’altare? “Quando mi sposerò lo saprete”, ha assicurato il musicista sul palco del Wind Summer Festival.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio legati nonostante la crisi da Andrea

Nonostante la lunga crisi, Anna e Gigi sono sempre rimasti legati per via del figlio Andrea, che ha 8 anni. D’Alessio ha altri tre figli e una nipotina, erede del primogenito Claudio.