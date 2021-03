Anna Tatangelo è una furia: “Gigi D’Alessio? Livio Cori? Ora parlo io!”

Anna Tatangelo letteralmente furiosa. Da giorni non si fa che parlare di una sua nuova presunta storia d’amore. Secondo un pettegolezzo riportato ad Ogni Mattina, il programma di Adriana Volpe in onda su Tv 8, la cantante starebbe frequentando Livio Cori, giovane collega napoletano visto qualche anno fa al Festival di Sanremo in coppia con Nino D’Angelo. Una news che ha fatto subito il giro della rete e che ha infastidito parecchio Anna.

Oltre alla presunta love story tra Anna Tatangelo e Livio Cori da tempo si parla con una certa insistenza di una relazione tra Gigi D’Alessio e una fan molto più giovane. Una situazione che Lady Tata non ha particolarmente apprezzato, tanto che è sbottata sul suo account Instagram.

Anna Tatangelo ha così deciso di rompere il silenzio, chiarendo che c’è troppa gente che parla a vanvera senza sapere come stanno effettivamente le cose. Tra le sue storie di Instagram la 33enne ha scritto:

“Gigi ed io non stiamo insieme da più di un anno e come lui ha il diritto di rifarsi una vita ne ho diritto anche io. Ci tengo solo a dirvi che partirà una diffida a chiunque si permetta di dichiarare con tanto di virgolettato che ho rilasciato interviste sulla mia vita privata. Quando, e se mi andrà di farlo, lo farò io”

L’ex giurata di X Factor nonché vincitrice di Masterchef Celebrity ha aggiunto:

“Conosco Livio da anni, abbiamo fatto un Sanremo insieme ed è stato ospite ai miei live. Tra l’altro sta lavorando al mio disco quindi queste ca****e inventate di sana pianta come “Gigi ha presentato Livio” risparmiatevele. Avete sempre parlato voi giornali per me e sono 16 anni che sento ca****e, da quando avevo 18 anni”

La cantante ha concluso con un duro attacco alla stampa:

“All’epoca ero troppo piccola e troppo impaurita per dirvi quello che vi sto per dire ma ora non me ne frega niente: FATEVI I C***I VOSTRI!!! PS: quando avrò voglia di parlare di me lo farò io, per il resto fatevi una vita”

Livio Cori, che ha recitato anche nella serie tv Gomorra, ha preferito – almeno per il momento – non replicare ai gossip sulla sua vita privata. Del resto proprio come Anna Tatangelo l’artista napoletano è sempre stato piuttosto riservato sulle sue faccende di cuore.

Nessun commento neppure da parte di Gigi D’Alessio. Da mesi si parla di una nuova frequentazione – con una fan più giovane per l’appunto (una 28enne per l’esattezza) – ma il 54enne ha preferito mantenere il massimo riserbo fino ad oggi.

Perché si sono lasciati Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo

La storia d’amore tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo è finita dopo più di dieci anni insieme. I motivi della rottura non sono mai stati svelati del tutto. L’annuncio della separazione è avvenuto nei primi mesi del 2020. La seconda rottura visto che Gigi e Anna si erano detti addio già nel 2017 prima di regalare una seconda chance al loro amore. Nonostante la separazione restano l’affetto e la stima e soprattutto il figlio Andrea, che ha dieci anni.