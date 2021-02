Gigi D’Alessio fidanzato con una fan più giovane: esplode il gossip

Gigi D’Alessio ha una nuova fidanzata? In queste ore è esploso il gossip sul cantante di Napoli, ma non è ancora arrivato un commento del diretto interessato. E non è un gossip come un altro, in cui si parla semplicemente di un nuovo amore per Gigi. No, ci sono dei dettagli che rendono tutto più succoso, e per certi versi fa pensare anche a un finale da favola, da sogno. Chi non ha mai sognato almeno una volta di fidanzarsi con un proprio idolo? Che sia un cantante preferito, un attore o un personaggio televisivo. Ebbene, pare che stavolta il sogno sia diventato realtà, se questo scoop su Gigi D’Alessio si rivelasse vero.

Il Mattino ha fatto sapere nelle prime ore di oggi che Gigi D’Alessio si è fidanzato con una sua fan. La fortunata in questione si chiama Denise e si sarebbero conosciuti la scorsa estate a Capri. L’occasione galeotta pare sia stato uno spettacolo sull’isola e la storia sarebbe diventata subito importante. Denise ha 28 anni, quindi ben ventisei in meno di Gigi, ma che per il cantante l’età non sia un problema è già chiaro a tutti visto che è stato insieme ad Anna Tatangelo. E già all’epoca ci furono diversi pettegolezzi circa la differenza d’età fra i due, succederà di nuovo? Se così fosse, la coppia saprà come difendersi.

Per il momento si tratta ancora di un gossip, né Gigi né Denise hanno commentato la notizia. Non è arrivata una smentita né una conferma per ora. Ma nella notizia in questione si parla già di storia importante perché pare che Gigi abbia già presentato Denise in famiglia. La ragazza avrebbe conosciuto i figli del cantante, quelli più grandi almeno. Quindi di sicuro non ha conosciuto Andrea, il più piccolo nato dall’amore con la Tatangelo. Claudio, Ilaria e Luca sono invece i più grandi, nati dal matrimonio con Carmela Barbato e che lo hanno anche già reso nonno due volte.

Gigi D’Alessio e la nuova fidanzata Denise vivrebbero insieme a Roma, nella villa in cui viveva con Anna Tatangelo. Pare che la giovane fan sia stata vista spesso a bordo della macchina di D’Alessio in direzione Olgiata, dove vive. Su Instagram i due si seguono, ma manca la conferma ufficiale della relazione. Arriverà adesso che nel mondo della cronaca rosa ormai si parla di loro?