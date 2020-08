Gigi D’Alessio è diventato nonno per la seconda volta. Il cantante ha accolto l’arrivo della piccola Sofia, la bimba nata dal legame di Claudio D’Alessio, 34 anni, e Giusy Lo Conte, 29. Per quest’ultima – nota al pubblico della tv per essere stata la danzatrice di Tale e Quale, L’Anno Che Verrà, Made in Sud e I Migliori Anni – si tratta del primo figlio, a differenza di Claudio che è divenuto papà per la seconda volta. Infatti ha già avuto un frutto d’amore, Noemi, che oggi ha 14 anni. All’epoca era poco più che ventenne e divenne papà assieme all’ex compagna Francesca. Gigi divenne invece nonno a soli 39 anni. Oggi Cluadio è diventato nuovamente genitore con Giusy. Ad annunciarlo è stato lo stesso Claudio con un post su Instagram.

Claudio D’Alessio papà bis, Giusy Lo Conte ha partorito Sofia: Anna Tatangelo festeggia

“Oggi è il giorno in cui le lacrime bagnano un sorriso grande come la luna. Benvenuta amore mio, benvenuta Sofia D’Alessio”, ha scritto Claudio sui social. Immediata la reazione dei fan che hanno ricoperto il post di like e congratulazioni. Tra i followers che hanno lasciato un commento c’è stata anche Anna Tatangelo che ha piazzato una serie di emoticon a cuoricino. D’altra parte è noto che con Gigi è finita ma è altrettanto noto che i rapporti tra ex sono ottimi. E pare scontato che Lady Tata abbia mantenuto buonissime relazioni anche con la famiglia D’Alessio in generale.

Claudio e Gigi D’Alessio: una vita sentimentale movimentata

Giusy e Claudio hanno iniziato a frequentarsi circa tre anni fa. Il figlio di Gigi aveva alle spalle diverse relazioni. Oltre alla già citata Francesca, in passato è stato chiacchierato per delle love story ‘vip’. Su tutte quelle con Cristina Buccino e Nicole Minetti. Con Giusy sembra aver trovato un porto sicuro, un’isola felice su cui mettere radici forti e sane. Vale a dire una donna con cui mettere su una famiglia. Ricordiamo inoltre che Claudio ha due fratelli, entrambi nati dal matrimonio di Gigi e Carmela Barbato. Matrimonio durato ufficialmente dal 1986 al 2006, anno in cui è stato reso noto il rapporto tra il cantante campano e Anna Tatangelo. La coppia ha avuto il frutto d’amore Andrea, venuto alla luce il 31 marzo 2010. Anna e D’Alessio si sono lasciati definitivamente pochi mesi fa, dopo vari tira e molla.