Anna Tatangelo: il nuovo fidanzato è Livio Cori? Il gossip

La cantante sembra aver ritrovato la sua serenità sentimentale accanto all’artista, noto per aver interpretato O’Selfie in Gomorra

Sembra proprio che Anna Tatangelo abbia ritrovato l’amore. Dopo aver annunciato la separazione da Gigi D’Alessio un anno fa, come riporta Vanity Fair, la cantante avrebbe fatto entrare nel suo cuore l’artista Livio Cori, di tre anni più giovane. La notizia è stata data nel programma Ogni Mattina, in onda su Tv8, dove era ospite il giornalista Santo Pirrota. La cantante di Sora avrebbe conosciuto Cori proprio grazie a Gigi che, nel frattempo, sembra aver trovato la serenità insieme a Denise, una fan più giovane di 26 anni.

Per ora, si tratta di una notizia che non è stata né smentita né confermata. Il napoletano ha conquistato pian piano la scena musicale, recitando addirittura nella terza stagione della serie Gomorra. Ha interpretato il ruolo di O’Selfie, un giovanissimo criminale che è stato alleato dal clan dei Talebani. Ma non solo. Ha composto, in più, la colonna sonora della serie Sky, Surdat. Nel 2019 ha partecipato a Sanremo con Nino D’Angelo.

Già l’estate scorsa si era parlato di un nuovo flirt per la Tatangelo. Il fortunato? Uno dei suoi musicisti. Una passione che sarebbe nata dopo tanti anni di amicizia. Nessuna informazione in più, poiché la Tatangelo è sempre stata molto riservata e ha voluto sempre proteggere la sua vita privata. Per quanto riguarda l’ex Gigi D’Alessio, la cantante qualche mese fa ha dichiarato di essere rimasta in buoni rapporti con lui.

Per Anna Gigi continua a rimanere uno dei grandi pilasti della sua vita. Dopo la vittoria a Sanremo Giovani nel 2002 con il brano Doppiamente fragili, è stato lui a darle una mano con il suo percorso musicale sia in Italia che all’estero. Dalla loro storia d’amore, inoltre, è nato il piccolo Andrea.

In quanto alla sua carriera, dopo la vittoria del 2002, è proseguita con la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2005 con il brano Ragazza di periferia, classificandosi alla terza posizione nella Categoria Donne. Nel 2006, invece, ha debuttato discograficamente anche in Sudamerica e Brasile.

Nel 2010 ha partecipato ad X Factor nel ruolo di giudice e, nel 2011, è tornata sul palco dell’Ariston con Bastardo, una vera e propria ballata rock. Di recente, invece, è stata giudice nel programma All Together Now.