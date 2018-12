Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio in vacanza: nuove scelte dopo la crisi

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio in vacanza immortalati da Chi: le nuove scelte dopo la crisi

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, dopo aver passato una burrascosa crisi che pareva potesse dividerli per sempre, sono tornati insieme. E oggi appaiono più uniti e complici che mai. A dimostrarlo gli ultimi scatti del settimanale Chi (in edicola da domani 5 dicembre). La rivista ha immortalato la coppia mentre sta trascorrendo dei giorni vacanzieri e tranquilli a Roccaraso, località montana abruzzese in provincia dell’Aquila. Le anticipazioni del magazine, inoltre, offrono interessanti spunti su come Gigi e Anna oggi abbiano optato per scelte differenti rispetto al passato: più riservatezza e ‘tutela’ mediatica circa la loro love story

“Ora vivono l’amore con molta riservatezza, in attesa di affrontare il passo più importante”

“Il settimanale Chi pubblica le foto della coppia che dopo la profonda crisi che li ha tenuti lontani quasi un anno, ma pur sempre uniti per amore del loro bambino, andrea, appaiono molto uniti”, si legge nelle anticipazioni del magazine di cronaca rosa. “Un amore che ora vivono con molta riservatezza, senza proclami e in una dimensione molto più famigliare, in attesa di affrontare il passo più importante”, si legge ancora sulla rivista. Il passo più importante? Il matrimonio? Chissà… Le voci non mancano e forse nemmeno la volontà dei diretti interessati. Lo stesso D’Alessio è stato chiaro di recente: sì alle nozze, ma non è ancora arrivato il momento giusto.

Anna e Gigi: il bacio ardente a Formentera, l’amore ha ripreso il decollo

D’altra parte, che Gigi e Lady Tata avessero ritrovato il feeling, lo si era capito con certezza un paio di mesi fa, quando agli inizi di ottobre erano stati paparazzati sempre dal settimanale Chi mentre si baciavano con ardore a Formentera. Sull’isola delle Baleari erano planati per il matrimonio di un caro amico e durante il banchetto nuziale (tra cui figuravano molti volti noti tra i quali Biagio Antonacci, Ligabue, Samuele Bersani, Nek, Emma, Fiorella Mannoia) non solo erano stati beccati in atteggiamenti affettuosi, ma avevano anche improvvisato un duetto. Insomma, l’amore aveva già ricominciato a dare i suoi frutti.