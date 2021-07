Anna Tatangelo al posto della d’Urso: l’ex di D’Alessio rompe il silenzio

Cambio radicale quello che subirà la domenica di Canale 5 a partire dalla stagione 2021/2022. Via Barbara d’Urso per favorire l’ingresso di Anna Tatangelo e Silvia Toffanin nel dì festivo della rete ammiraglia del Biscione. Un cambio editoriale, spiegato da Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, che punta a sperimentare cose nuove e che prevede l’adattarsi ai tempi e al cambiamento del gusto degli spettatori. Anna Tatangelo sarà il volto di Scene da un Matrimonio per circa otto-dieci puntate, in diretta competizione con Domenica In di Mara Venier.

Intervistata da Il Giornale la cantante ha commentato il suo debutto alla domenica pomeriggio in una fascia legata per più di un decennio a Barbara d’Urso. Tra le altre cose, su Scene da un Matrimonio non ha potuto dire ancora nulla “perchè non c’è ancora nulla di sicuro”. Non si sa ancora la data di partenza del programma, “è un embrione che si sta sviluppando”. Lei e il suo gruppo di lavoro hanno tante idee e racconterà molto anche se stessa:

“Pensavo che il pubblico mi conoscesse di più, invece mi sono resa conto che ho ancora molto da raccontare di me”

Durante l’intervista ha confessato di sentirsi come Benjamin Button, che è nato vecchio ed è ringiovanito vivendo. L’artista di oggi è distante dalla quindicenne che ha fatto il suo debutto sul palco dell’Ariston di Sanremo per poi replicare se stessa per tanto tempo. Il legame con Gigi D’Alessio, ormai definitivamente chiuso, l’ha gettata nel vortice del gossip, ma ha sempre cercato di tutelare la sua vita privata e sentimentale.

Anna Tatangelo confermata ad All Together Now: il bis nella domenica di Canale 5

Non soltanto Scene da un Matrimonio: Anna Tatangelo è stata confermata nella giuria della quarta edizione di All Together Now – La Musica è Cambiata, il talent condotto da Michelle Hunziker in prima serata su Canale 5. Il programma musicale andrà in onda la domenica sera dopo la fine della nuova stagione di Scherzi a Parte condotta da Enrico Papi.

La musica non sarà archiviata. Lady Tata è appena uscita con il nuovo album dal titolo AnnaZero. Il disco è stato anticipato dal successo di Guapo e dall’ultimo singolo Serenata. Questo progetto discografico rappresenta una rinascita completa, un cambiamento iniziato e compiuto per ricominciare da zero.