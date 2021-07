Barbara d’Urso via dalla domenica di Canale 5: è ufficiale, le sostitute

Sono stati presentati i palinsesti Mediaset 2021/2022 nella giornata odierna, giovedì 1° luglio. Dopo mesi di indiscrezioni finalmente è ufficiale: Barbara d’Urso è stata sostituita alla domenica pomeriggio di Canale 5. Nessun ritorno, dunque, per Domenica Live. Il contenitore del dì festivo della rete ammiraglia del Biscione, tornato in onda con la versione allungata all’inizio dell’anno, ha ottenuto ascolti flop. Il cambio di passo è ormai definitivo, nonostante le incessanti smentite da parte della conduttrice che ha occupato il palinsesto Mediaset per anni e con molte trasmissioni.

Qualche tempo fa aveva spiegato che non c’era niente di vero nelle voci circolate sulla chiusura dei suoi programmi, adesso c’è la conferma da parte dei Vertici. Cancellato anche Live-Non è la d’Urso. Il contenitore della domenica sera di Canale 5 è andato in onda per l’ultima volta il 28 marzo scorso, ottenendo un sonoro flop in termini di ascolti, e non tornerà più in onda almeno fino alla prossima stagione tv.

Chi prenderà il posto di Barbara d’Urso? Sono stati confermati gli arrivi di Anna Tatangelo e Silvia Toffanin. La prima sarà la padrona di casa di Scene da un Matrimonio. Il programma sfiderà a colpi di auditel Domenica In di Mara Venier. La trasmissione è stata condotta dagli anni ’90 al 2015 da Davide Mengacci e si propone di seguire, passo dopo passo, una coppia prossima alle nozze.

Niente intrattenimento a suon di musica e balli, ma semplicemente di emozioni. Sembra che il flop sia già preannunciato. Dopo Scene da un Matrimonio arriverà Silvia Toffanin. Verissimo, infatti, non andrà soltanto in onda il sabato pomeriggio ma anche alla domenica. La padrona di casa del talk show sfiderà Da Noi… A Ruota Libera di Francesca Fialdini. Curioso sarà il responso degli ascolti tv.

Barbara d’Urso, futuro su Canale 5: confermata a Pomeriggio 5. Niente programmi di sera?

Almeno fino all’inverno della prossima stagione tv Barbara d’Urso non dovrebbe occupare la fascia del prime time, come confermato dai palinasti di Canale 5. La conduttrice tornerà al timone della nuova edizione di Pomeriggio 5 a settembre prossimo. Resta da capire se il contenitore d’informazione sarà ridotto a 45 minuti di messa in onda.