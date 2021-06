Barbara d’Urso sostituita da Anna Tatangelo: rivoluzione a Mediaset

L’azienda pronta a rivoluzionare completamente la domenica pomeriggio per contrastare l’egemonia di Mara Venier e della sua Domenica In

Nuovi gossip e pettegolezzi sul futuro di Barbara d’Urso a Mediaset. Si fa sempre sempre più concreta, giorno dopo giorno, la possibilità di non rivedere più la conduttrice napoletana la domenica pomeriggio su Canale 5. Diverse fonti assicurano che l’azienda vuole completamente stravolgere la programmazione del weekend. Un modo anche per contrastare l’egemonia di Mara Venier e della sua Domenica In.

In questo periodo si sta valutando l’idea di inserire Silvia Toffanin al posto di Domenica Live di Barbara d’Urso. La compagna di Pier Silvio Berlusconi dovrebbe restare al timone di Verissimo il sabato pomeriggio e poi condurre un nuovo format il giorno successivo. Prima però si valuta un’altra trasmissione che potrebbe essere affidata ad Anna Tatangelo e che dovrebbe fungere da traino al salotto della Toffanin.

Stando a quanto scrive Davide Maggio, blogger esperto di televisione, Mediaset vorrebbe riproporre in tv la trasmissione Scene da un matrimonio, programma andato in onda su Canale 5 negli anni Novanta con la conduzione di Davide Mengacci.

La trasmissione, ispirata all’omonimo film di Ingmar Bergman, ha come obiettivo quello di seguire una coppia di futuri sposi durante le fasi della preparazione del loro matrimonio, fino al giorno del fatidico sì. Di fatto Scene da un matrimonio è stato il primo docu-reality in Italia, di quelli che oggi spopolano su Real Time.

Il passato di Anna Tatangelo da conduttrice

Pare che a Mediaset abbiano pensato ad Anna Tatangelo per riproporre questo show. Per l’ex compagna di Gigi D’Alessio non sarebbe la prima volta da conduttrice. In passato ha condotto: Appuntamenti al buio, Questi siamo noi, About Love, I migliori anni.

La stessa Anna Tatangelo non ha mai nascosto la propria passione per la conduzione e il piccolo schermo: la 34enne deciderà di mettersi in gioco ancora una volta? E quale sarà il futuro di Barbara d’Urso?

La 63enne ha ribadito più volte che tornerà presto in tv e che tante delle indiscrezioni che stanno circolando in questi giorni sono assolutamente false. Barbarella ha preferito non fornire ulteriori dettagli. Di sicuro resterà al timone di Pomeriggio 5 nonostante le sonore sconfitte subite nel corso dell’ultimo anno da Alberto Matano e la sua Vita in diretta.