Silvia Toffanin e Gerry Scotti verso la domenica di Canale 5: i rumors

Silvia Toffanin e Gerry Scotti potrebbero essere i protagonisti della domenica di Canale 5. Sembra ormai certo che Barbara d’Urso non ci sarà con il suo Domenica Live, visto che si mormora in continuazione di chi prenderà il suo posto e con quale programma. Oggi a fornire qualche indiscrezione in più è stato il sito di Davide Maggio, che ha svelato i conduttori in corsa verso la domenica. Nulla di certo ancora, sia chiaro, si tratta di voci di corridoio e come tali vanno prese.

Sono saltati fuori tanti nomi per la domenica pomeriggio, ma della Toffanin non si era ancora parlato. Addirittura si mormorava di Stefano De Martino, che invece è rimasto in Rai, così come pure di Elisa Isoardi e Lorella Cuccarini. Invece pare che si stia decidendo di affidare la domenica pomeriggio a un volto già famigliare al pubblico di Canale 5. Proprio Silvia potrebbe prendere in mano le redini del nuovo programma, che però tanto nuovo non dovrebbe essere. Pare infatti che si stia puntando su un adattamento di un vecchio format, ovvero La Domenica del Villaggio.

Sempre secondo le ultime indiscrezioni, il programma non dovrebbe occupare l’intero pomeriggio di Canale 5 ma solo la seconda parte. Per questo motivi si starebbe studiando anche il giusto programma che dovrebbe fare da traino al debutto di Silvia Toffanin nella domenica di Canale 5. La moglie di Piersilvio Berlusconi è da anni la padrona di casa di Verissimo, quindi del sabato pomeriggio. Sarà una bella sfida per lei, e forse è anche giunto il momento di fare un passo in avanti.

In attesa di conferme, smentite o ulteriori indiscrezioni, sempre Maggio ha parlato anche della nuova domenica sera di Canale 5. Quindi del programma che andrebbe a sostituire Live Non è la d’Urso: anche in questo caso potrebbe essere rispolverato un vecchio successo. Potrebbe esserci Gerry Scotti con Scene da un Matrimonio nella domenica sera della prossima stagione.

Queste sono le ultime indiscrezioni sulla nuova domenica di Canale 5 dopo la d’Urso. Tutto è ancora in fase di lavorazione, così come lo sono i palinsesti Mediaset – a differenza di quelli Rai già presentati – per cui tutto può ancora cambiare. Tenendo sempre ben presente che al momento Gerry Scotti e Silvia Toffanin verso la domenica di Canale 5 sono dei rumors, non conferme o anticipazioni.