Anna Safroncik non è fidanzata: l’intervista a Vieni da me

Ospite per la prima volta di Vieni da me di Caterina Balivo Anna Safroncik ha fatto chiarezza sulla sua vita privata. Durante l’estate all’attrice e conduttrice ucraina sono stati affibbiati più di qualche flirt: dal vincitore di Amici Alberto Urso all’ex fidanzato di Diletta Leotta Matteo Mammì. La verità è che Anna è ancora single: dopo l’ultima storia andata male non è più riuscita a ritrovare l’amore. A 38 anni la Safroncik sogna un compagno e dei figli ma per il momento si gode la vita da single e il lavoro, che procede a gonfie vele. E la star di tante fiction e film non riserba rancore per i suoi ex fidanzati, in particolare per i colleghi Francesco Arca e Giulio Berruti, con i quali ha vissuto delle passioni intense.

Anna Safroncik parla della sua vita privata da Caterina Balivo

“Quest’estate ci hanno provato a farmi fidanzare con tutti ma non ci sono riusciti. È stata un’estate molto tranquilla, nella quale sono stata parecchio impegnata (ha condotto la kermesse musicale itinerante Festival Show, ndr). Sono single”, ha spiegato Anna Safroncik a Vieni da me. Il riferimento è alle foto al mare con Matteo Mammì ma anche al selfie scattato con il giovane cantante Alberto Urso. L’attrice ha poi speso belle parole per gli ex fidanzati Francesco Arca e Giulio Berruti. “Voglio bene ad entrambi. Francesco ha una famiglia splendida e Giulio è sereno con la sua fidanzata”, ha puntualizzato la Safroncik.

Le storie d’amore di Anna Safroncik con Berruti e Arca

Anna Safroncik e Giulio Berruti si sono amati dal 2007 al 2009. I due si sono conosciuti sul set della fiction Mediaset La figlia di Rivombrosa. Galeotto pure il set – questa volta quello de Le tre rose di Eva – tra Anna e Francesco Arca, che hanno avuto una breve liaison tra il 2012 e il 2013.