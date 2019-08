Anna Safroncik e Matteo Mammì: è già finita, lui in vacanza con un’altra

Anna Safroncik e Matteo Mammì non stanno insieme

Non è neppure cominciata che è già finita la liaison tra Anna Safroncik e Matteo Mammì. L’attrice e il manager, ex dirigente Sky, erano stati pizzicati in vacanza insieme lo scorso luglio ma ad agosto la situazione è completamente ribaltata. Matteo, ex fidanzato storico di Diletta Leotta, è stato beccato di nuovo dai paparazzi ma questa volta con una nuova fiamma al suo fianco: la top model venezuelana Carolina Arque. Come racconta il settimanale Chi, Matteo e la modella sono volati all’ultimo minuto in Sardegna, più precisamente a Porto Cervo. Qui sono stati avvistati più di una volta al Billionaire e hanno fatto numerosi giri in barca con gli amici. Nelle foto pubblicate dalla rivista edita da Mondadori i due si rilassano soli soletti in piscina, tra baci, coccole e tintarella. Sarà vero amore?

Anna Safroncik: l’attrice resta single nell’estate 2019

Dunque, nulla di fatto per Anna Safroncik: l’estate 2019 non ha portato l’amore all’attrice ucraina, da tempo single. L’interprete si consola con il lavoro: in questi mesi è impegnata come conduttrice del Festival Show e in autunno è attesa sul set di nuove fiction e film. Non è da escludere poi un ritorno nei panni di Aurora Taviani: la Safroncik ha di recente rivelato che si sta pensando ad una quinta stagione de Le Tre Rose di Eva.

Diletta Leotta è felice accanto a Daniele Scardina

Mentre Matteo Mammì cerca un po’ di serenità in amore, Diletta Leotta fa coppia fissa – ormai da più di due mesi – con il pugile Daniele Scardina. King Toretto è stato l’ospite speciale dell’ultima festa di compleanno di Diletta, che lo scorso 16 agosto ha compiuto 28 anni.