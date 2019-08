Diletta Leotta compie 28 anni: maxi festa con amici e nuovo fidanzato

Diletta Leotta festeggia i 28 anni: maxi party con amici e il nuovo fidanzato

Tanti auguri a Diletta Leotta che oggi 16 agosto spegne 28 candeline. La conduttrice di Dazn, per l’occasione, ha festeggiato con un maxi party. Location dell’evento una bellissima villa di Catania, sua città natale. La baldoria è iniziata nella serata di Ferragosoto e allo scoccare della mezzanotte c’è stato anche il classico taglio della torta. Classico non proprio visto che il dolce, prima di essere gustato, è stato messo a galleggiare in piscina su una plafoniera che lo ha riparato dall’acqua. Infatti, Diletta le candeline le ha spente proprio in acqua.

Diletta, la festa nella villa a Catania: tuffi, sorrisi e… Daniele Scardina

Musica, balli, tuffi e tanti sorrisi: questo il clima della gran festa organizzata per il 28esimo compleanno della Leotta. A prendervi parte gli amici della conduttrice. E naturalmente non poteva nemmeno mancare il suo nuovo fidanzato, il pugile Daniele Scardina, detto “King Toretto”. La coppia sembra che stia ‘carburando’ molto in fretta. Pochi giorni fa, è stata pizzicata in terra sarda dal settimanale Chi che l’ha immortalata in atteggiamenti assai complici: relax in barca, scambi di tenerezze reciproci e tuffi in mare. Tuttavia, nonostante il feeling appaia evidente, entrambi non hanno ancora chiarito di preciso quale sia il loro rapporto: abbozzo di storia seria oppure un semplice flirt estivo?

Diletta Leotta e Daniele Scardina: se sono rose fioriranno

A lanciare qualche dubbio sul legame che vede protagonisti la Leotta e il pugile Scardina è stato sempre il settimanale Chi. Il magazine ha fatto sapere che qualcuno vicino alla conduttrice crede che la storia sia solo una sorta di ribellione da parte sua, che fino a qualche mese fa era legata al manager Mammì. “Ritengono possa essere un gesto di ribellione”, si legge sulla rivista. Chissà, il tempo darà tutte le risposte. Intanto, una cosa è certa: Diletta balla e sorride con al fianco il suo Daniele. E, come si suol dire in questi casi, se sono rose fioriranno.