Diletta Leotta, nuova opportunità a Sanremo? Intanto rinasce con Scardina

Diletta Leotta rinasce con Daniele Scardina e intanto si aprono altre porte nel mondo della televisione

Diletta Leotta appare rinata con Daniele Scardina. È impossibile non notare l’intesa che c’è tra i due nelle foto pubblicate dal nuovo numero della rivista Chi. I due, che stanno trascorrendo momenti di sano divertimento e relax in barca in Sardegna, mostrano una forte complicità. La regina di Dazn si lascia andare come non mai. Fa grandi tuffi e corre veloce in moto d’acqua con il suo nuovo compagno. Entrambi, però, ricordiamo hanno sempre dato risposte molto evasive sul loro rapporto. Ma, attraverso queste nuove foto, Chi va a confermare che c’è davvero un feeling speciale tra loro. Una vacanza perfetta, ma anche romantica, visto che vengono anche ripresi avvinghiati l’uno all’altra. Ed è anche impossibile non notare i grandi sorrisi della conduttrice. Infatti, la bella Diletta si mostra felice e spensierata insieme a Daniele. Ma si tratta di un nuovo grande amore o di un semplice flirt? Questo è ciò che il settimanale oggi si chiede. C’è chi crede che si tratti solo di una ribellione da parte della Leotta, che fino a qualche mese fa era legata al manager Mammì.

Diletta Leotta felice e spensierata con Scardina: chi le sta vicino è però preoccupato

Si parla di un probabile momento di ribellione da parte di Diletta. Il legame nato con Scardina sembra preoccupare chi le sta vicino, si legge sul settimanale. “Ritengono possa essere un gesto di ribellione”, scrive la rivista. Ma se questo amore fosse, in realtà, una reazione a qualcosa da cui ci si sentiva soffocata, allora diventa una bellissima fuga dalla realtà. Ora Diletta, dopo essere stata a lungo insieme al 40enne Mammì, starebbe finalmente vivendo la vita da 27enne, insieme a Daniele, suo coetaneo. Ricordiamo che ad avvicinare i due è stata un’intervista che la Leotta ha fatto al pugile per Dazn. Se son rose fioriranno, si dice. Ma, intanto, non possiamo di certo non notare la spensieratezza e la serenità della bella Diletta.

Diletta Leotta vicina al Festival di Sanremo? L’indiscrezione

Ed ecco che non sarebbe arrivata solo una svolta nella vita amorosa della Leotta, ma anche in quella lavorativa. Il settimanale rivela che Diletta potrebbe approdare in uno dei programmi televisivi più importanti, ovvero al Festival di Sanremo. La rivista vede questa grande opportunità per la regina di Dazn, che potrebbe dunque affiancare Amadeus!