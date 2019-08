Le tre rose di Eva 5 potrebbe esserci: parla la Safroncik

Le tre rose di Eva 5 potrebbe esserci: Anna Safroncik accende le speranze

La quinta stagione de Le tre rose di Eva ci sarà? A parlarne ora ci pensa l’interprete di Aurora Taviani, Anna Safroncik. La nota attrice italiana, in un’intervista su Tv Sorrisi e Canzoni, ha ammesso di essere la prima a sperare in una continuazione della fiction. Sono davvero tantissimi i telespettatori che vorrebbero scoprire cosa accadrà ad Alessandro e Aurora. I due protagonisti della fiction Mediaset hanno letteralmente conquistato il pubblico di Canale 5 nel corso degli anni. Ma con la quarta stagione sembra essersi chiuso per sempre questa grande storia. In particolare, i telespettatori hanno assistito alla morte di uno dei personaggi principali della fiction, Edoardo, fratello di Alessandro. Un lieto fine per la coppia, ma un amaro finale per chi ha sempre amato il personaggio interpretato da Luca Capuano. Nonostante gli ascolti della quarta stagione non siano stati brillanti, sono davvero tanti coloro che sperano di poter ancora seguire le vicende dei Monforte e delle Taviani.

Le tre rose di Eva, la quinta stagione ci sarà? “La Mediaset ed Endemol ci stanno pensando”

L’amata fiction di Canale 5 con Anna Safroncik e Roberto Farnesi tornerà con una nuova stagione? A dare una risposta, non certa, ci pensa l’interprete di Aurora. “C’è stata una grande petizione degli spettatori per farla tornare sugli schermi. Mediaset ed Endemol ci stanno pensando”, rivela ora l’attrice nel noto settimanale. La prima a sperare in un ritorno sul piccolo schermo di questa grande storia d’amore è proprio la stessa Anna: “Ammetto di essere io la prima a sperare che si faccia la quinta stagione.” Ebbene si tratta di una notizia positiva per i telespettatori, che hanno sempre seguito le vicende legate a Villalba.

Le tre rose di Eva 5, Aurora e Alessandro torneranno sul piccolo schermo?

La fiction, che vede protagonista la storia d’amore tra Alessandro e Aurora, si è conclusa nel 2018 con la quarta stagione. Il finale ha visto i due protagonisti ritrovarsi e, per tale motivo, il pubblico di Canale 5 vorrebbe ora conoscere la continuazione. La Safroncik rivela che, al momento, Mediaset ed Endemol starebbero pensando a una quinta stagione. Nulla, però, è ancora certo. Non ci resta che attendere e sperare in un annuncio che confermi il tutto.