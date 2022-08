Anna Pettinelli, sfogo su ritocchi e filtri: intervengono altri volti noti

Anna Pettinelli esplode sui social network per via delle critiche e degli attacchi che sta ricevendo ultimamente. Scendendo nel dettaglio, c’è chi accusa la conduttrice radiofonica di ritoccare troppo le foto che pubblica su Instagram. Per placare le polemiche decide ora di condividere un collage con due scatti, uno di 40 anni fa e uno attuale. Pensa così di poter dare soddisfazione a tutti gli hater, ma anche per dar loro un consiglio visto che da qualche giorno ormai non le danno tregua con queste accuse.

“Da giorni rompete le pa..e con le dimensioni della mia bocca che come vedete, a parte un normale ingrandimento portato dall’età, è rimasta la stessa”, scrive la Pettinelli. Sebbene scelga di dar vita a questo sfogo, è consapevole del fatto che chi vuole criticare non smetterà di farlo dopo queste parole. A questo punto, decide di andare entrare nel dettaglio della questione, parlando probabilmente a nome di tantissime altre persone che vengono attaccate sui social network per via delle foto ritoccate.

“Detto ciò, è vero che la gente con il Photoshop si toglie taglie, affetta fianchi, pialla rughe e cellulite, aumenta seni ma che male c’è a voler sembrare, almeno in foto, più carine ? Voi pubblichereste foto in cui siete venuti male? No. Allora usate i filtri come tutti. Io per esempio uso Facetune per fare la pelle più liscia. Usatelo anche voi, nella versione base è gratuito, ma ricordatevi c’è sempre la prova dal vivo e li, incontrandoci, vedremo chi sta meglio. Voi o io”

Questo lo sfogo di Anna Pettinelli su Instagram, che conclude: “Rilassatevi e ritoccatevi senza pietà”. Dalla sua parte si schierano prontamente altri volti della televisione italiana. Tra questi anche Tina Cipollari. La famosa opinionista di Uomini e Donne appoggia totalmente quanto scritto dalla conduttrice radiofonica, tanto che subito commenta il post così:

“Lasciali scrivere poveracci, con o senza filtri sei sempre una bella donna, vorrei vedere tutte quelle che criticano quanto sono belle, saranno delle cesse allucinanti”

Ancora una volta, Tina si esprime senza peli sulla lingua, dando tutto il suo sostegno alla Pettinelli. E non è l’unica a farlo. Sotto il post, è possibile notare tra i tantissimi commenti anche quelli di Andrea Delogu, Salvo Sottile, Claudio Guerrini e Pamela Petrarolo. Come la Cipollari, i tre si schierano dalla parte di Anna.

Solo qualche giorno fa, si parlava della conduttrice radiofonica per via della sua reazione alla nuova relazione di Stefano Macchi. La loro storia d’amore è finita da tempo e lui ha già voltato pagina con la modella Elisa D’Ospina, a cui ha dedicato un dolcissimo pensiero per rendere tutto ufficiale.

Intanto, nella nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, dietro la cattedra dei professori di canto i telespettatori non ritroveranno la Pettinelli. A prendere il suo posto dovrebbe essere Arisa, per la quale si tratterebbe di un ritorno.