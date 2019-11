Anna Falchi oggi: il rapporto con gli ex famosi Fiorello e Max Biaggi

Anna Falchi intervista a Vieni da me: in che rapporti è oggi con Fiorello e Max Biaggi

Anna Falchi è tornata in tv. Venerdì 22 novembre la soubrette italo-finlandese è stata ospite di Caterina Balivo a Vieni da me. La 47enne ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera e della sua vita privata. E non ha potuto fare a meno di menzionare i suoi ex fidanzati più famosi, ovvero lo showman Fiorello e il pilota Max Biaggi. Due storie importanti che negli anni Novanta e Duemila hanno fatto parecchio discutere gli esperti di gossip e costume e che inevitabilmente hanno lasciato un segno nel percorso di vita della Falchi. Oggi Anna è felicemente fidanzata da nove anni con Andrea Ruggieri, politico italiano nonché nipote di Bruno Vespa.

Anna Falchi è in buoni rapporti con l’ex fidanzato Max Biaggi

“Con Max ci sentiamo ancora, almeno uno o due volte l’anno. Ci prendiamo in giro, abbiamo un rapporto molto scherzoso. Siamo stati insieme due anni”, ha confidato Anna Falchi a Caterina Balivo. “Fiorello? Non ho il suo numero, non ci sentiamo più”, ha aggiunto l’ex modella. Che ha menzionato pure il suo matrimonio con Stefano Ricucci, durato dal 2005 al 2007.

Anna Falchi non è pentita del suo matrimonio con Ricucci

“Quello con Ricucci è stato un matrimonio bellissimo, un sogno. Rifarei tutto anche se sono rimasta scottata da quella esperienza”, ha ammesso Anna Falchi a Vieni da me. Dopo il divorzio da Ricucci la Falchi ha avuto una breve relazione con l’imprenditore Denny Montesi, dal quale ha avuto la figlia Alyssa, che oggi ha nove anni.