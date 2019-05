Anna Falchi in confidenza: le parole sugli ex Fiorello e Max Biaggi

Anna Falchi senza freni: le parole sugli ex Max Biaggi e Fiorello, l’opinione su Elisa Isoardi e Antonella Clerici e il commento sul possibile ritorno in tv

Anna Falchi, ospite del programma radiofonico Un Giorno da Pecora, condotto da Geppy Cucciari e Giorgio Lauro, ha concesso una simpatica e curiosa intervista, spaziando su diversi argomenti. Dal rapporto con i suoi ex fidanzati, tra cui figurano Fiorello e Max Biaggi, a un possibile ritorno in tv, fino all’opinione su Elisa Isoardi e Antonella Clerici, rispettivamente conduttrice passata e conduttrice attuale del fortunato cooking show La Prova del Cuoco.

“Non sono rimasta amica dei miei ex fidanzati, a parte Max Biaggi. Per gli altri… vuoto totale”

Si inizia dal rapporto con gli ex. Ieri è stato il compleanno di Fiorello, con cui ha avuto una love story tra il 1994 e il 1996. Lo ha sentito? “No, sono storie prescritte, fanno parte del passato”, taglia corto la Falchi che aggiunge: “Non sono rimasta amica dei miei ex fidanzati, a parte Max Biaggi. Per gli altri… vuoto totale”. Un ritorno in tv, magari al fianco di Luttazzi? “Sarei molto contenta. L’ultima volta abbiamo fatto tv insieme… Mi piacerebbe tornare accanto a lui, almeno per una puntata“. La showgirl spiega che le piacerebbe saltare in sella a un programma sportivo. Altro suo pallino è La Prova del Cuoco. A proposito: meglio Antonella Clerici o Elisa Isoardi?

“La Prova del Cuoco? Elisa Isoardi, personalmente, mi piace più della Clerici”. Anna falchi si schiera con l’ex compagna di Matteo Salvini

“La Isoardi, personalmente, mi piace più della Clerici”. Motivo? “Lei è sobria, mentre la Clerici era un po’ sopra le righe”. Infine spazio a una nota di colore politico. La Falchi, incalzata dai conduttori sull’esilarante battuta del giornalista Vittorio Feltri nei confronti di Silvio Berlusconi (“Al posto dei capelli ha la moquette”), ha detto: “Preferisco la sua ‘moquette’ a Feltri. Come immagine lui mi sembra un po’ più trasandato. Invece Berlusconi è sempre in tiro e curato, lo adoro“.