Anna Falchi nuova conduttrice de I Fatti Vostri: frecciatina a Magalli

Anna Falchi è la nuova conduttrice de I Fatti Vostri. L’italo-finlandese affiancherà dal prossimo settembre il giornalista Salvo Sottile. Nuova coppia di presentatori per uno dei programmi storici della Rai. Addio dunque a Giancarlo Magalli, che ha condotto il format per anni con la complicità di diverse partner.

In un’intervista al settimanale Mio Anna Falchi si è detta contenta di questa nuova avventura televisiva, che arriva dopo Uno Weekend, il contenitore estivo che sta conducendo su Rai Uno ogni fine settimana insieme a Beppe Convertini.

Anna Falchi ha spiegato che I Fatti Vostri sarà completamente rivoluzionato e ha chiarito che non ha alcuna intenzione di chiamare Gianacarlo Magalli, storico presentatore della trasmissione:

“Non è usanza chiamarsi quando si inizia un nuovo programma, a meno che non si sia grandi amici. Io grandi amici nel mondo dello spettacolo non ne ho, quindi non vedo perché avrei dovuto sentirlo. Non ho bisogno di chiedere alcun consiglio a Magalli, mi affido completamente alle mani di Michele Guardì: lui mi ha scelta e io ascolterò solo lui”

Nelle scorse settimane Giancarlo Magalli aveva commentato l’arrivo di Anna Falchi a I Fatti Vostri con una battuta che ha lasciato parecchi perplessi. Successivamente il 74enne ha corretto il tiro, precisando di non avere nulla contro la bionda conduttrice, rientrata in Rai dopo alcuni anni lontana dal piccolo schermo.

Giancarlo Magalli ha precisato a proposito di Anna Falchi:

“A volte evito di fare interviste perché poi è spiacevole che vengano riprese solo alcune frasi che ovviamente sono più appetibili per fare gossip. Quello che posso dire è che Anna Falchi è stata presa per condurre I Fatti Vostri due mesi dopo che io ho deciso di lasciare la trasmissione. Non c’è nessuna dietrologia o dissapore”

Cosa farà Magalli dopo l’addio a I Fatti Vostri

Giancarlo Magalli ha ricevuto tantissime proposte di lavoro, pure da parte di Mediaset, dove ha diversi amici da anni. Fiction, pubblicità, programmi radiofonici: Magalli è uno dei volti dello spettacolo più ricercati dell’ultimo periodo, complice il suo addio allo show di Rai Due.

Giancarlo, però, ha deciso di concentrarsi – almeno per il momento – solo su un nuovo quiz di cui sarà anche autore. Un ritorno alle origini per Magalli che ha esordito nel mondo dello spettacolo dietro le quinte. Questo nuovo game show, dal titolo ancora top secret, andrà in onda nel pomeriggio di Rai Due a novembre e dicembre.

La vita privata di Anna Falchi

In attesa di debuttare a I Fatti Vostri Anna Falchi è andata a convivere con il compagno Andrea Ruggieri, politico nonché nipote di Bruno Vespa. Dopo dieci anni insieme la coppia ha finalmente deciso di condividere lo stesso tetto. Con i due c’è Alyssa, la bambina che la Falchi ha avuto nove anni fa dall’ex fidanzato Denny Montesi.