Magalli, cosa farà dopo I Fatti Vostri: la verità su Mediaset e Anna Falchi

Nuovi progetti per il conduttore 73enne, che ha lasciato il programma di Rai Due dopo ben 21 anni

In un’intervista rilasciata a Il Giornale Giancarlo Magalli ha voluto fare chiarezza circa il suo addio a I Fatti Vostri. Addio fortemente voluto dal conduttore che, dopo ventuno anni di onorato servizio, desiderava fare altro. A tal proposito Magalli ha precisato che non c’è alcun dissapore con Anna Falchi, la nuova conduttrice dello storico programma di Michele Guardì.

Di recente alcune dichiarazioni di Giancarlo Magalli su Anna Falchi sono state travisate ma il presentatore ci ha tenuto a puntualizzare:

“A volte evito di fare interviste perché poi è spiacevole che vengano riprese solo alcune frasi che ovviamente sono più appetibili per fare gossip. Quello che posso dire è che Anna Falchi è stata presa per condurre I Fatti Vostri due mesi dopo che io ho deciso di lasciare la trasmissione. Non c’è nessuna dietrologia o dissapore”

Ma cosa farà Giancarlo Magalli dopo I Fatti Vostri? Il presentatore ha ricevuto tantissime proposte di lavoro, pure da parte di Mediaset, dove ha diversi amici da anni. Fiction, pubblicità, programmi radiofonici: Magalli è uno dei volti dello spettacolo più ricercati dell’ultimo periodo, complice il suo addio allo show di Rai Due.

Giancarlo, però, ha deciso di concentrarsi – almeno per il momento – solo su un nuovo quiz di cui sarà anche autore. Un ritorno alle origini per Magalli che ha esordito nel mondo dello spettacolo dietro le quinte. Questo nuovo game show, dal titolo ancora top secret, andrà in onda nel pomeriggio di Rai Due a novembre e dicembre.

Molto probabilmente si scontrerà contro La vita in diretta di Alberto Matano e Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso ma Giancarlo Magalli non teme la concorrenza ed è più che mai concentrato su questo nuovo, entusiasmante, impegno.

Tutte le novità a I Fatti Vostri

Non solo Giancarlo Magalli: pure Samanta Togni ha deciso di lasciare I Fatti Vostri. L’ex ballerina di Ballando con le Stelle ha abbandonato il progetto dopo un solo anno di conduzione. La Togni ha rimarcato di aver sempre avuto un ottimo rapporto con Magalli nonostante gli screzi passati tra Giancarlo e Adriana Volpe.

I nuovi conduttori de I Fatti Vostri saranno da settembre il giornalista Salvo Sottile e la soubrette Anna Falchi. Nel cast ci saranno inoltre: la comica Emanuela Aureli, il musicista Stefano Palatresi e l’astrologo Paolo Fox. Michele Guardì, autore storico del programma, ha assicurato che il format sarà più leggero e divertente.