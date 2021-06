Giancarlo Magalli: “Ho lasciato io I Fatti Vostri”, poi commenta Anna Falchi

Giancarlo Magalli ha lasciato I Fatti Vostri: questa è la rivelazione che ha fatto il conduttore in una intervista a FqMagazine. Dopo il suo addio al programma, con tanto di discorso nell’ultima puntata, qualcuno ha potuto pensare che sia stato fatto fuori. Un’ipotesi nata non di certo dal nulla, perché da mesi si parlava di una possibile sostituzione di Magalli alla conduzione dei Fatti Vostri. Oggi però il conduttore ha svelato che non è stato fatto fuori, ma è stato lui a chiedere di non fare più il programma. Il motivo? Era stanco, per questo è contento di tutto ciò che ha dato e che ha ricevuto dalla trasmissione di Rai Due. Magalli è felice del fatto che le sue richieste siano state ascoltate e da queste parole si è subito intuito che sia stata una sua scelta.

Quando il giornalista ha chiesto conferma, Magalli ha svelato: “Sì, l’ho chiesto mesi fa al direttore di Rai Due Ludovico Di Meo”. Quindi ha spiegato che sono passati trent’anni da quando ha iniziato a fare I Fatti Vostri e ben ventuno di fila, tante puntate e tante interviste e soprattutto viene da un anno complicato a causa della pandemia. La stanchezza si è fatta sentire e ha preferito rinunciare. In realtà pare che lui avesse proposto a Michele Guardì di fare una staffetta con altri conduttori, un tot di mesi a testa. Si sarebbe alternato volentieri quindi con qualche collega e sarebbe rimasto, ma la sua proposta non è stata accolta:

“Guardì è stato il primo ad essere informato. Ha capito la situazione, mica mi può costringere (ride, ndr). Gli avevo proposto la staffetta, un passaggio graduale ma lui ha ritenuto di no”

Ecco spiegato perché Giancarlo Magalli non condurrà più I Fatti Vostri. Un impegno troppo lungo e dispendioso dopo tanti anni, è stato lui a prendere questa decisione e non ha nulla a che fare con presunti dissapori dietro le quinte. Se ne è parlato tanto, ma Magalli ha smentito ancora una volta possibili malumori con Salvo Sottile.

Si vocifera che a prendere il suo posto sarà Anna Falchi, FqMagazine gli ha domandato cosa c’entri lei con I Fatti Vostri. Magalli ha commentato così: “Questa domanda non la deve fare a me ma a chi l’ha scelta”. Insomma, è chiaro che abbia preferito non esporsi più di tanto sul possibile arrivo di Anna Falchi ai Fatti Vostri.