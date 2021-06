I Fatti Vostri conduzione: arriva Anna Falchi per il dopo Magalli

La prossima edizione de I Fatti Vostri vedrà proprio Anna Falchi prendere il posto di Giancarlo Magalli come conduttrice. Quella che andrà in onda il prossimo anno, sarà un’edizione totalmente rivoluzionata della trasmissione di Rai 2. Lo storico programma del mezzogiorno è pronto ad accogliere l’attrice italiana al timone, secondo quanto riporta in esclusiva TvBlog. Ma la Falchi non sarà l’unica protagonista della prossima stagione. Infatti, l’edizione 2021/2022 avrà una conduzione corale.

Non ci sarà, dunque, un unico conduttore, come è stato finora con Magalli. Ci saranno più presentatori nella trasmissione e tra questi ci sarà, appunto, l’attrice 49enne, che rappresenterà un nuovo volto della trasmissione diretta e ideata da Michele Guardi. La Falchi sarà affiancata da Salvo Sottile e Umberto Broccoli, rispettivamente giornalista e archeologo. La nuova edizione de I Fatti Vostri, come già anticipato, rappresenterà una vera e propria rivoluzione per il telespettatore.

Oltre al cambiamento riguardante la conduzione, ci saranno delle novità anche per i temi trattati nel corso delle puntate. Il programma avrà modo di intrattenere il pubblico di Rai 2 con più momenti di leggerezza, coinvolgendo altri personaggi. In particolare, a dare intrattenimento ci penserà una comica, che però non rivestirà un ruolo fisso. Inoltre, la nuova edizione vedrà delle modifiche anche nella scenografica dello studio. Pare che verrà dato un tocco di novità all’attuale fisionomia.

Lo storico studio, rimasto più o meno lo stesso negli anni, dovrà subire dei cambiamenti per regalare un’aria fresca ai telespettatori. L’appuntamento con l‘edizione 2021/2022 de I Fatti Vostri è per il prossimo settembre con Anna Falchi, Salvo Sottile, Umberto Broccoli e tante novità.

Intanto, Giancarlo Magalli lascia la scena dopo aver rivestito il ruolo di conduttore per diverse stagioni. Il pubblico lo ritroverà al timone di un nuovo progetto, sempre sul piccolo schermo. Scendendo nel dettaglio, condurrà un gioco a premi che verrà trasmesso nel pomeriggio di Rai 2 da metà novembre.

Prima di lasciare il suo posto, Magalli ci ha tenuto a ringraziare il pubblico che gli è rimasto fedele in questi anni, soprattutto in quest’ultimo periodo, difficile per tutti. Lui stesso aveva fatto sapere che il programma tornerà in onda regolarmente dal prossimo settembre, con un altro volto al timone.