I Fatti Vostri, Magalli saluta: la prossima stagione sarà rivoluzione

I Fatti Vostri, storico programma di Rai Due, ha chiuso i battenti. Giancarlo Magalli ha salutato in modo sibillino il suo pubblico, dando appuntamento a settembre. L’arrivederci, però, è stato riferito alla trasmissione. Vale a dire che I Fatti Vostri quasi certamente tornerà in onda sulla seconda rete della tv di stato tra qualche mese. Ma non si sa se ci sarà lo stesso Magalli al timone. Proprio il congedo del 73enne romano fa pensare che a Viale Mazzini i vertici del servizio pubblico potrebbero avere in serbo un colpo di scena, con conseguente cambio di guardia per quel che riguarda la guida della trasmissione.

Prima di dare appuntamento a settembre, confermando così indirettamente che la trasmissione tornerà in onda regolarmente, il conduttore si è congedato lasciando intendere che potrebbe non esserci lui al timone della prossima edizione. “Grazie a voi, pubblico de I Fatti Vostri, per l’anno più difficile della nostra vita. Vi abbiamo tenuto compagnia, ci avete tenuto compagnia. A settembre bussate, qualcuno vi aprirà”, ha dichiarato Magalli che ha aggiunto: “In questa piazza a settembre qualcuno a darvi il bentrovato ci sarà”. Ed è proprio su quel ‘qualcuno’ che si è focalizzata l’attenzione del pubblico.

I Fatti Vostri, Rai Due: sarà rivoluzione nel 2021/2022

Il presentatore dunque non ha sciolto la riserva. Quel che è certo è che I Fatti Vostri del prossimo anno saranno alquanto diversi da quelli del 2020/2021. Si prospetta una rivoluzione. Samanta Togni, giunta in trasmissione a settembre, lascerà il suo posto. Lei stessa lo ha reso noto di recente: nessuno screzio con Magalli, come qualche malalingua ha voluto lasciar intendere (ricordando anche il caso Adriana Volpe, che con Giancarlo ha avuto parecchi attriti, finiti persino in tribunale e più volte frutto di polemiche roventi sui social).

L’ex danzatrice di Ballando con le Stelle ha semplicemente intenzione di dedicarsi ad altro, investendo le proprie energie e fatiche in progetti differenti rispetto allo show di Rai Due. Prima di lei, al fianco di Magalli, ci sono state Laura Forgia, la già citata Volpe e Roberta Morise.

A proposito di quest’ultima, dei rumors di corridoio la vorrebbero ‘rientrante’ al posto della Togni. Rumors appunto, nulla di certo e concreto per il momento. Per quel che invece concerne l’eventuale successore di Magalli, il nome caldo è quello del giornalista Salvo Sottile.