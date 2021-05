Samanta Togni lascia I Fatti Vostri e Magalli: “Ho deciso io, ecco perché”

Samanta Togni non condurrà più I Fatti Vostri dal prossimo settembre. Dopo un solo anno di conduzione la 40enne ha deciso di mollare il programma che conduceva insieme a Giancarlo Magalli dall’autunno 2020. L’ex ballerina di Ballando con le Stelle, che sogna di affermarsi come conduttrice, ha dato l’annuncio sulle pagine del settimanale Nuovo. La Togni ci ha tenuto a precisare che la scelta è dipesa solo ed esclusivamente dalla sua volontà e non da interferenze esterne o problemi con i colleghi.

Samanta Togni ha spiegato con queste parole perché ha deciso di mollare I Fatti Vostri dopo pochi mesi di conduzione:

“L’esperienza a I Fatti Vostri e il rapporto umano e professionale con Giancarlo Magalli mi hanno fatta crescere, però ho deciso di non tornare nella prossima edizione del programma. Vorrei concentrarmi su cose nuove, mi piacerebbe una trasmissione dove mettere a disposizione dei giovani la mia esperienza di ballerina”

Dunque stando alle parole di Samanta Togni nessun litigio con Giancarlo Magalli, come accaduto in passato ad Adriana Volpe (con tanto di denunce e querele), ma la voglia di cimentarsi in nuove avventure più entusiasmanti e stimolanti. Magari la Togni ha voglia anche di un impegno che non sia quotidiano in modo da concentrarsi sulla famiglia.

Dal 2020 Samanta Togni è felicemente sposata con Mario Russo, chirurgo plastico conosciuto durante un viaggio in treno. Un colpo di fulmine che ha stravolto la vita di entrambi e che li ha portati al matrimonio dopo soli sei mesi di incontri e appuntamenti.

Samanta Togni dice addio a I Fatti Vostri

Al momento non è chiaro chi prenderà il posto di Samanta Togni nella prossima edizione de I Fatti Vostri (il format è confermato pure per la prossima stagione televisiva). Il nome della fortunata verrà reso noto dalla Rai solo il prossimo giugno, in occasione della presentazione dei palinsesti autunnali.

Non è da escludere un ritorno di Roberta Morise, che è stata accanto a Giancarlo Magalli per due edizioni, più precisamente dal 2018 al 2020. La Morise è stata tagliata inaspettatamente fuori per lasciare spazio a Samanta Togni ma potrebbe tornare in futuro.

In questi mesi Samanta Togni, che vuole affermarsi come presentatrice a tutto tondo, si è data da fare anche con un altro programma per Rai Due: Domani e domenica, in onda ogni domenica mattina. Al momento Giancarlo Magalli non ha ancora commentato pubblicamente l’addio della Togni a I Fatti Vostri.